Onbeperkt houdbaar: het Festival Oude Muziek Utrecht is voor iedereen

Al 40 jaar is Utrecht iedere zomer het decor van het Festival Oude Muziek. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok trekt ieder jaar zo’n 60.000 bezoekers uit binnen- en buitenland naar de Domstad. Dit jaar is het festivalthema Revival en kan het publiek zich onderdompelen in de mooiste muziek die eeuwenoud klinkt, maar dat stiekem toch niet is. Het Festival Oude Muziek start op 25 augustus en duurt tot en met 3 september.

Tekst loopt door onder de foto

Wereldtop van de klassieke muziek

Tijdens het festival is de absolute wereldtop van de klassieke muziek te horen. De operaliefhebber kan zijn hart ophalen bij The Fairy Queen van Purcell en bij Monteverdi’s laatste opera L’incoronazione di Poppea in TivoliVredenburg. Het jubilerende koor The Tallis Scholars krijgt zijn eigen mini-festival in de Domkerk, waarbij ze tijdens acht concerten alle missen van Josquin Desprez zingen. Het rebellencollectief ART HOUSE 17 presenteert nagelnieuw muziektheater in de Paardenkathedraal, en in een reeks van negen concerten gaan onder andere Huelgas Ensemble, Cantar Lontano en Stile Antico aan de haal met een van de meest geliefde melodieën van de renaissance: L’homme armé. Kan je niet kiezen uit al het moois dat het festival te bieden heeft? Beantwoord op de website enkele vragen van de Concertwijzer en vind het concert dat bij je past: www.oudemuziek.nl/concertwijzer

Tekst loopt door onder de foto

Iedereen is welkom

Het leuke van het festival is dat iedereen écht welkom is, ook met een wat kleinere portemonnee. Zo zijn er jongerentickets, waarbij iedereen onder de 30 voor slechts een tientje elk concert het festival kan bezoeken. Hetzelfde geldt voor U-pashouders: voor ieder concert geldt een gereduceerd tarief van €10, betalen kan met tegoed en/of uit eigen middelen.

Tekst loopt door onder de foto

Gratis Fringe-programma

Daarnaast is er ook het gratis Fringe-programma, dat oude muziek naar bijzondere plekken in de stad brengt. Van Sonnenborgh en DUMS tot het Spoorwegmuseum en het stadhuis: overal voert jong, aanstormend talent de mooiste oude muziek uit. Hiermee geeft het festival de sterren van morgen een podium én maakt het oude muziek toegankelijk voor alle Utrechters.

Het Festival Oude Muziek 2023 vindt plaats van 25 augustus t/m 3 september, kaarten zijn te koop via www.oudemuziek.nl.