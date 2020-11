Ondernemen in de uitvaartbranche

Wij staan stil bij Allerzielen

Maandag 2 november – Allerzielen: een dag waarop – oorspronkelijk vanuit rooms-katholieke traditie – de overledenen worden herdacht. Een dag waarop we gedenken en even stilstaan, doorgaans tijdens lichtjesavonden of bijeenkomsten. Dit jaar is, door corona, het samenkomen moeilijker, maar dat betekent niet dat we niet samen kunnen gedenken. Misschien wel allemaal op je eigen plek, thuis of bij het graf van iemand die je lief is. Zullen we allemaal zelf en daardoor eigenlijk ook weer samen een lichtje branden, vandaag?

Uitvaartondernemers gedenken het hele jaar en maken – samen met de families die zij begeleiden – een gedenkwaardig afscheid. in Utrecht staan zij zo elke uitvaart stil bij de mensen van wie wij afscheid moeten nemen.

Schoonheid troost

Ieder mens heeft een leven geleefd en anderen geraakt. Het afscheid is een weerspiegeling van zijn of haar leven en dit leven belichten, biedt troost en inspiratie. Het maken van bewuste keuzes voor de manier waarop het afscheid vorm krijgt, draagt daaraan bij. Stijlvol, waardig, liefdevol, creatief en aandachtig; schoonheid troost. Soms maakt een subtiel detail het verschil, soms is het groots en meeslepend en altijd is het afscheid ‘Strikt Persoonlijk’ ofwel: ‘precies betrekking hebbend op die ene, belangrijke persoon’

Strikt Persoonlijk Uitvaart

Tijd nemen voor afscheid

Uitvaartcentrum Leidsche Rijn is gevestigd in een boerderij waar u in het voorhuis in alle rust afscheid kunt nemen van een overledene. De boerderij ligt centraal in Utrecht bij de Daphne Schippersbrug. Wij denken met u mee in mogelijkheden die in deze tijd zo veranderlijk zijn. Door de huiselijk sfeer en de kleinschaligheid kunt u gebruik maken van één van onze 2 afscheidskamer. Er is één 24 uurskamer waar u de sleutel van krijgt. Iedere dinsdagmorgen is het centrum geopend van 10.00 – 12.00 uur voor vragen, vastleggen van uitvaartwensen en informatie over de kosten.

Uitvaartverzorging Leidsche Rijn

Uitvaarten voor iedereen

Het organiseren van uitvaarten op maat is onze missie. Wij weten de weg in Utrecht en omgeving zodat u op de door u gewenste manier afscheid kunt nemen van uw dierbare. We denken met u mee, creëren rust en ondersteunen bij de nodige voorbereidingen. Zo krijgen goede ideeën een kans. Het resultaat is een unieke en persoonlijke uitvaart. Wij zijn op de achtergrond aanwezig en treden op de voorgrond als dat nodig is. Kijkt u voor de laatste updates van de mogelijkheden in deze tijd op onze website.

Alting Uitvaarten

Liedje voor een dierbare, muzikale herdenkingsbijeenkomst

Samen je overleden dierbare herdenken met muziek. Elk jaar leidt Liedje voor een dierbare tot hartverwarmende reacties. Ook dit jaar organiseert SENS uitvaarten de intieme herdenkingsbijeenkomst in Molen de Ster. De opzet dit jaar is iets anders, maar het gevoel blijft hetzelfde: samen herinneren met muziek. Nabestaanden vragen liedjes aan voor hun overleden dierbaren die live worden gespeeld door muzikanten Bart van de Lisdonk en Floor Stappers. Nabestaanden vragen een liedje aan voor hun dierbare, die live wordt gespeeld door Bart van de Lisdonk en Floor Stappers. Wil je samen met ons een dierbare gedenken? Of gewoon meeluisteren naar de prachtige liedjes? Meld je aan voor de livestream via [email protected]

SENS uitvaarten

Liefdevolle foto’s van het afscheid, Uitvaartfotograaf Utrecht

Hoe zou het zijn als je die laatste momenten van jouw geliefde nooit meer terug zou kunnen zien? Die laatste kus? De bloemen? De vele mensen die aanwezig zijn bij het afscheid? Fenneke Visscher legt die waardevolle momenten met liefde voor je vast. Voor altijd. Om te bewaren. Na het afscheid heb je alleen nog de herinnering. En de foto’s helpen je. “Ik ben me ervan bewust dat ik in een intieme sfeer terecht kom. Daar leg ik de liefde vast. Ik hoor vaak dat ik onopvallend gewerkt heb en de juiste momenten op de foto heb gezet.

Bloemen verwelken, herinneringen vervagen, maar foto’s blijven altijd bestaan.”

Afscheidsfotograaf Fenneke Visscher

Kleurjekist geeft kleur aan afscheid

Samen schilderen verbindt. En dus betrekt Kleurjekist kinderen én volwassenen bij een afscheid. Tijdens het schilderen ontstaat ruimte om herinneringen op te halen en gevoelens te delen. Nadat Florien Smits als jong meisje een belangrijke rol kreeg bij het afscheid van een dierbare, is ze zich steeds meer gaan verdiepen in het verschil tussen kinderen en volwassenen bij rouw en afscheid. Het resultaat is Kleurjekist; afscheidskisten / uitvaartkisten gemaakt van ongelakt, massief populierenhout. De deksel is voorzien van een gefreesde illustratie naar keuze. Kinderen en volwassenen kunnen deze inkleuren naar eigen inzicht en op de kist een persoonlijke boodschap of wens achterlaten.

Kleurjekist

