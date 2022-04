Ondernemer Centraal schiet Utrechtse ondernemer te hulp: ‘We geloofden het bijna niet’

In 2019 ging de ondernemersdroom van Raymond Wang in vervulling: zijn eigen Aziatische fusionrestaurant aan de Veilinghavenkade. Alles aan restaurant IXI klopte, behalve de timing – een paar maanden later volgde de eerste lockdown.

De horecaondernemer deed alles wat hij kon om het hoofd boven water te houden, maar werd steeds weer kopje-onder geduwd. Totdat hij begin dit jaar gebeld werd door Ondernemer Centraal. Ondernemer Centraal, een samenwerking tussen de gemeente Utrecht en partnerorganisaties uit het bedrijfsleven, helpt ondernemers die om welke reden dan ook een duwtje – of duw – in de rug nodig hebben.

Eigenlijk is het in Raymonds geval botte pech. Maar er zijn talloze redenen waarom het een ondernemer ineens kan tegenzitten, of waarom het niet helemaal lukt om een volgende stap te zetten. In al die gevallen wil de gemeente Utrecht graag ondersteuning bieden. Daarom belde Ondernemer Centraal begin dit jaar onder meer Raymond om te vragen hoe het ging. Het verhaal dat hij toen vertelde, was reden om in actie te komen.

“Ik was net open, sinds december 2019, toen de eerste lockdown werd afgekondigd. Dat was wel erg zuur.” Raymond had veel geïnvesteerd in IXI. Niet alleen in het pand, maar ook in het aannemen en trainen van personeel dat door de verschillende lockdowns weer vertrok. “Na een halfjaar moesten we opnieuw mensen aannemen en trainen, en vervolgens kwam er wéér een lockdown. Elke keer hetzelfde liedje.” Tot overmaat van ramp kwam hij niet in aanmerking voor overheidssteun. Raymond was in juni 2019 ingeschreven bij de KVK en dus officieel van start gegaan, maar hij had zijn restaurant pas in december echt geopend omdat het eerder geen vergunning had. Om te bepalen hoeveel steun ondernemers kregen, werd gekeken naar de omzet in precies de tussenliggende periode. Het restaurant zou het hele derde en vierde kwartaal van 2019 omzet hebben kunnen maken, maar dat was niet het geval. Op basis van die cijfers kwam IXI niet in aanmerking voor steunpakketten.

Een ton in de min

Alles bij elkaar bouwde Raymond een schuld op van een ton. Het waren pittige tijden, zegt hij, waarin hij meer dan eens de moed verloor en weer moest opkrabbelen. “Ik heb altijd een beetje hoop gehouden.” Die energie stopte hij in steeds weer nieuwe pogingen om steun te krijgen. Hij schreef brieven aan allerlei instanties, maar niemand kon iets voor hem doen. “Er is nooit een oplossing gekomen voor deze groep ondernemers.” Hij realiseert zich wel dat zijn geval erg uitzonderlijk is, maar dat hoeft nog geen reden te zijn om hem tussen wal en schip te laten vallen. En dat vindt de gemeente Utrecht ook.

Ondernemer Centraal is er voor alle ondernemers en zzp’ers die hulp nodig hebben, van juridisch advies tot coaching en van boekhouding tot personeelszaken. Dus ook voor Raymond. “Ik geloofde het eerst bijna niet. Niemand kon ons helpen. De overheid niet, het UWV niet… We hebben zoveel gebeld en gemaild. En toen kwam de gemeente Utrecht.” Het eerste gesprek voelde meteen goed. Binnen een paar dagen had Ondernemer Centraal een door de gemeente Utrecht bekostigde advocaat ingeschakeld, iets wat Raymond zelf niet kon betalen. “Ik ben echt blij dat Ondernemer Centraal ons heeft benaderd en hulp aanbood.

We geloofden het bijna niet, want voor die tijd kon niemand ons helpen. De advocaat die we via de gemeente kregen, heeft ons geholpen bij de rechtszaak om toch een steunpakket te krijgen. Het ziet ernaar uit dat dat inderdaad gelukt is.”

Het lijkt er sterk op dat Raymond in aanmerking komt voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, die bedoeld is om personeel in dienst te houden zodat alle investeringen in werving en training niet verspild zijn. Ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten sluit aan bij zijn situatie en samen met Ondernemer Centraal werkt hij eraan om die te krijgen. Hoe het precies afloopt weet hij nog niet, maar hij is al heel blij met de hulp en het feit dat er oog is voor zijn situatie.

Eindelijk weer ondernemen

Het beste nieuws is natuurlijk dat restaurants inmiddels alweer een tijd open zijn, dus ook IXI. Raymond kan zich daardoor storten op dat wat hem niet alleen energie kost, maar vooral oplevert: zijn eigen horecaonderneming. “Eindelijk kan ik weer ondernemen, lekker aan de slag. Ik heb weer bewegingsruimte.”

Nu nog de financiële ademruimte die hij zeer waarschijnlijk krijgt, en hij kan eindelijk de start meemaken die hij twee jaar geleden al wilde. Hij is druk bezig met schulden afbetalen en de omzet gaat de goede kant op. Alleen genoeg personeel vinden is nog een probleem, iets waar meer ondernemers vandaag de dag tegenaan lopen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Maar Raymond ziet het alles bij elkaar positief in. “Ik denk dat we succes kunnen boeken. Dat was natuurlijk altijd al het doel. Ik hoop dat andere ondernemers die in de problemen komen, Ondernemer Centraal weten te vinden. Je hoeft het niet alleen te doen, samen staan we sterk.”

Dit verhaal is tot stand gekomen in samenwerking met Ondernemer Centraal van de gemeente Utrecht. Ondernemer Centraal maakt Utrechtse ondernemers en zzp’ers sterker voor de toekomst. Bijvoorbeeld met coaching, advies, administratieve hulp en financiële of juridische begeleiding. Alles wordt geboden door ervaren ondernemers en onafhankelijke specialisten. Je hoeft er als ondernemer of zzp’er niet voor te betalen en het kan je veel opleveren. Schakel Ondernemer Centraal in voor al je ondernemersvragen en zorgen. Groot of klein. Ook als die niet komen door corona.

Alle Utrechtse ondernemers kunnen zich aanmelden via www.utrecht.nl/ondernemercentraal.