Ondernemersfonds Utrecht zoekt een Marketing & Communicatie collega (24 – 32 uur per week)

Wij zoeken een collega die aan de slag gaat met het vergroten van de naamsbekendheid van Ondernemersfonds Utrecht (OfU) bij de Utrechtse ondernemers.

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en bewaken van het marketing & communicatiejaarplan en de content kalender waarbij je je online en offline richt op de promotie van OfU.

Naast de planmatige werkzaamheden, vraag je informatie over projecten op en schrijf of redigeer je teksten en ga je op pad om aansprekende content te creëren. Hierbij kun je je creativiteit de vrije loop laten met het (laten) maken van filmpjes, interviews, fotoreportages, infographics, etc. Kortom, een uitdagende, brede functie met een divers palet aan werkzaamheden.

Onze nieuwe collega:

→ heeft verstand van online marketing, WordPress, Mailchimp en social media

→ is communicatief vaardig, creatief en nieuwsgierig

→ werkt planmatig, is zelfstandig en initiatiefrijk

→ spreekt en schrijft foutloos Nederlands

Waar kom je terecht?

OfU is het grootste (en leukste, al zeggen we het zelf) Ondernemersfonds van Nederland met een jaarbudget van ruim € 11 miljoen. Het team bestaat –met jou erbij– uit vier mensen en is daarmee klein, informeel, bevlogen en betrokken.

Alle teamleden krijgen veel speelruimte, weten hun eigen werkdagen te vullen en runnen hun eigen toko. Natuurlijk denken we wel graag met elkaar mee.

Als team zorgen we voor:

→ snelle, professionele afhandeling en uitbetaling van alle projectaanvragen (500+ per jaar)

→ prettige, efficiënte samenwerking met zo’n 70 Utrechtse ondernemerscollectieven

→ inspirerende, informatieve communicatie uitingen en bijeenkomsten voor Ondernemend Utrecht

Iets voor jou?

Spreekt deze functie jou aan en ben jij de collega die wij zoeken? Stuur je motivatie met CV voor 18 september naar Kyra Kasel ([email protected]). De eerste gespreksronde vindt plaats op donderdag 21 september en de tweede ronde op dinsdag 26 september. Uiteraard bieden we een mooi salaris, goede arbeidsvoorwaarden en een leuke werkplek in ons kantoor aan de Europalaan.

Voor meer informatie kun je tot 1 september terecht bij Kyra (06-20421112) en na 1 september bij Redmar (06-53275278).

Over Ondernemersfonds Utrecht

Ondernemers kleuren Utrecht. Dat doen ze met hun eigen bedrijven, maar ook op collectieve wijze. Utrecht heeft namelijk al ruim tien jaar een Ondernemersfonds (OfU) waarmee ondernemers gezamenlijk projecten kunnen financieren. Denk aan camerabeveiliging op de industrieterreinen, sfeerverlichting in de winkelgebieden, maar ook projecten die te maken hebben met kunst, vitaliteit, duurzaamheid of mobiliteit. Utrechtse ondernemers leggen zelf de middelen in (wat wordt geïnd door de BghU via een opslag op de OZB), en bepalen vervolgens ook zelf waar ze het geld aan willen besteden. Het doel is dat ondernemers met elkaar de regie pakken over hun eigen stukje Utrecht en investeren in het lokale vestigingsklimaat. Zo kleuren we Utrecht samen.