Online marketing bureau Digital Inside groeit het pand uit

Nu er een flink aantal versoepelingen zijn ingegaan is er weer wat meer zekerheid voor de Utrechtse ondernemingen en dat merkt online marketing bureau Digital Inside ook. Het aantal opdrachten en het team blijft groeien waardoor ze inmiddels het huidige kantoorruimte uitgroeien. Maar wat doet Digital Inside precies?

Toenemende aantal opdrachten

Gelukkig gaat het voor een groot aantal ondernemers in Utrecht al wat beter. Dit geldt ook voor online marketing bureau Digital Inside. Het is voornamelijk zichtbaar in het aantal opdrachten dat binnenkomt. “Tijdens de eerste coronagolf hebben wij ook echt zeker wat gemerkt van de onzekerheid bij veel organisaties. Budgetten voor online marketing hadden veel organisaties even bevroren en daar merkten wij zeker wel iets van” aldus Guido Tijmensen, managing director van Digital Inside. “Gelukkig merken we al een aantal maanden dat mensen weer willen investeren in online marketing waardoor de opdrachten snel meer worden. Daar zijn we heel blij mee”.

Wat doet Digital Inside allemaal?

Digital Inside is een full service online marketing bureau dat zich bezighoudt met alles omtrent online marketing voor bedrijven in heel Nederland. Zij helpen organisaties met het bereiken van de juiste doelgroep en bijvoorbeeld met het optimaliseren van hun huidige website en websiteteksten.

Iets wat Digital Inside veel voor opdrachtgevers doet is advertenties opzetten en beheren binnen Google oftewel Google Adwords. Google Adwords maakt het voor bedrijven mogelijk om de juiste doelgroep aan te spreken door te adverteren op bepaalde zoektermen binnen Google. Wanneer jij bijvoorbeeld fietsen van het merk Gazelle verkoopt en iemand ‘Gazelle damesfiets’ intoets op Google kan jij dan bovenaan komen te staan. Je kunt aan Digital Inside Google Adwords uitbesteden als dit voor jou en jouw team een tijdrovende klus is die jullie je niet kunnen permitteren of waar jullie simpelweg de skills niet voor hebben. Het team van Digital Inside zorgt er dan voor dat je met jouw organisatie meer kansen van Google benut.

Uitbreiding team: meer ruimte voor nieuwe opdrachten

De afgelopen periode zijn er weer 4 nieuwe medewerkers begonnen met het versterken van het team bij Digital Inside. Daarnaast zijn er ieder half jaar meerdere stagiaires te vinden bij Digital Inside voor leerzame praktijkstages. Hierdoor blijft het aantal medewerkers bij Digital Inside groeien wat ervoor heeft gezorgd dat de huidige kantoorruimte te klein is geworden. Digital Inside zal daarom in de maand juli verhuizen naar een prachtige locatie aan de Weerdsingel in Utrecht.

De uitbreiding van het team opent de deuren voor nieuwe kansen. Zo kan het team meer doen op gebied van advies en workshops. Nu het team groter wordt en gespecialiseerder kunnen zij beter advies geven over online marketing en met passende oplossingen komen voor alle online marketing vraagstukken.