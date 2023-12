Ontdek de magie van winterzwemmen bij de Maarsseveense Plassen

Winterzwemmen is een activiteit voor avonturiers en voor mensen die nieuwsgierig zijn naar de gezondheidsvoordelen. Waar moet je rekening mee houden bij het winterzwemmen, waarom worden mensen er blij van, en waar kan je het leren? Wij spraken met trainer Vincent Feith van het Centrum voor Koudetraining. In januari en februari organiseert hij voor het tweede jaar op rij trainingen in winterzwemmen bij de Maarsseveense Plassen.

Verschillende stijlen van koudetraining

Bij het winterzwemmen ga je kort dippen of kort zwemmen in het koude water. “Hoewel het verschil daar tussen klein lijkt, is het verschil in beleving groot”, vertelt Vincent. “We zien dat de stijl van koudetraining echt een persoonlijke keuze is. In de training ontdekken de deelnemers welke stijl het beste bij ze past”, aldus Feith. “Met winterzwemmen vergroot je het lichaamsbewustzijn. We bouwen het in de training rustig op en gaan iedere week iets langer het koude water in”.

Ademhaling is de sleutel

Het belangrijkste onderdeel van het winterzwemmen is het kunnen beheersen en controleren van de ademhaling. “Weinig mensen zijn bekend met de bijzondere effecten van ademtechnieken. In onze voorbereidende sessies leren de deelnemers hoe je met behulp van de ademhaling jezelf in een staat van ontspanning brengt. Dat is heel behulpzaam voor in het koude water, maar kan ook goed in het dagelijkse leven worden toegepast”, aldus Feith.

Gezondheidsvoordelen

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van koudetraining. ”Uit een onderzoek met ruim 3000 deelnemers van het UMC Amsterdam blijkt dat een korte koudeprikkel van 30 seconden al genoeg kan zijn. De deelnemers rapporteerden een afname in ziekteverzuim van 29%”. Hiernaast blijkt dat winterzwemmen ook de aanmaak van gelukshormonen als dopamine stimuleert. “Dat is het geweldige effect van winterzwemmen. Dit zorgt er voor dat je opgewekt het water uitloopt.” Veel deelnemers blijven na de training wekelijks afspreken om te winterzwemmen.

De eerste training start op zaterdagochtend 13 januari om 09.30 vanuit Fort Maarsseveen. Aanmelden kan via www.koudetraining.nu.