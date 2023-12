Ontdek het afhaal kerstmenu van Wilde Wortels

Laat de Utrechtse koks van Wilde Wortels voor je koken deze kerst! Met alleen biologische ingrediënten uit de buurt, stelden ze een vier gangen menu samen dat je thuis alleen nog maar hoeft op te warmen. Een onbezorgde kerst gegarandeerd!

Het vier gangen menu

Krachtige groentebouillon als voorgerecht, een ragout van paddenstoelen op brioche tussendoor en als hoofd een bourguignon zoals je hem niet eerder proefde. Het menu is helemaal veganistisch en biologisch. Liever wel vlees? Voeg dan een duurzaam stoofpotje toe van rundvlees van De Bonte Parels in Westbroek. Ja, alles komt uit de buurt!

Maak het menu helemaal af met een lekkere borrelplank en bijpassende wijnen. Overal is aan gedacht, zodat jij met kerst alles alleen nog mooi op borden hoeft te leggen.

Hoe kun je bestellen?

Geef je bestelling voor zondag 17 december aan Wilde Wortels door via het formulier op https://wildewortels.eu/vegan-kerst-catering-bestellen/ en haal het op 24 december op. Afhalen kan aan Griftstraat 2 in Utrecht of in Odijk aan de Werkhovenseweg 1.