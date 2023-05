Ontdek hoe het is om te werken in de kinderopvang

Lijkt een baan in de kinderopvang jou leuk? Goed nieuws voor jou: Kind & Co Ludens zoekt pedagogisch medewerkers voor diverse locaties! Om te ontdekken hoe het is om hier te werken, ben je 2 juni welkom bij de Meet & Greet.

Tijdens de Meet & Greet ontmoet je collega’s van Kind & Co Ludens die je graag alles vertellen over hun mooie vak en het bedrijf. Daarnaast is het natuurlijk mogelijk om met eigen ogen op een locatie te kijken. En is er ruimte om jouw vragen te beantwoorden over het werken bij Kind & Co Ludens.

Praktische info

De Meet & Greet vindt plaats op de KDV Schatkamer

(Camminghaplantsoen 49, 3525 AR Utrecht)

Datum: Vrijdag 2 juni

Tijd: van 10.00 tot 12.00 uur

Meer info: aanmelden via www.werkenbijkindencoludens.nl

Dit is waarom je wilt werken bij Kind & Co Ludens

Kind & Co Ludens is een maatschappelijke kinderopvang. Alle inkomsten gaan rechtstreeks naar de ontwikkeling van de kinderen. Samen met ouders, scholen en andere betrokkenen creëert Kind & Co Ludens een omgeving waarin kinderen kunnen groeien.

Naast de kinderen worden ook de collega’s goed verzorgd. Een fijne werkomgeving en plezier is erg belangrijk bij Kind & Co Ludens. Wil je je verder ontwikkelen? Dat kan! Als medewerker krijg je ruimte om te groeien door cursussen, trainingen en persoonlijke begeleiding. Alles om te zorgen dat werk en plezier hand in hand gaan.

Komt vrijdag 2 juni je niet uit, maar ben je wel nieuwsgierig naar Kind & Co Ludens? Ga dan naar de website www.werkenbijkindencoludens.nl voor meer informatie.