Ontdek jouw opties om te leren en werken

Combineer een opleiding met een betekenisvolle baan! Op de MBO Utrecht WerkOntdekAvond op 26 maart ontdek je jouw carrièremogelijkheden in de thuiszorg, ouderenzorg, ziekenhuis, kinderopvang of gehandicaptenzorg. Ga in gesprek met verschillende werkgevers en vind een leerwerktraject dat echt bij jou past.

Ontdek jouw leerwerkmogelijkheden

Wil jij een baan waarmee jij een positieve bijdrage levert aan de maatschappij? Of ben je toe aan iets nieuws en wil je je verder ontwikkelen? Kom naar de MBO Utrecht WerkOntdekAvond en ontdek wat voor werk je kunt doen en welke opleidingsmogelijkheden er zijn. Ontmoet je toekomstige werkgever en geef je carrière een nieuwe richting.

Persoonlijke begeleiding

Als je leren en werken combineert, ga je een dag per week naar school en ben je twee tot drie dagen per week aan het werk. Dit heeft veel voordelen: je gaat direct aan de slag, en leert dus vooral in de praktijk. Op de werkvloer krijg je veel begeleiding en is er volop ruimte om je te ontwikkelen.

Jouw doelen en ambities staan centraal

Er zijn volledige opleidingen, maar je kunt ook een korter traject volgen. Vanuit MBO Utrecht krijg je tijdens elke opleiding veel persoonlijke begeleiding. Samen met jou en je werkgever kijken we naar wat jij nodig hebt om je werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Jouw leerdoelen en ambities staan centraal.

Breed oriënteren

Tijdens de WerkOntdekAvond krijg je de kans om je breed te oriënteren: maak kennis met veelzijdige werkgevers uit de regio. Ga in gesprek met onder meer Rivas Zorggroep, Warande, St. Antonius Ziekenhuis, Kindergarden en Reinaerde, of een van de andere organisaties die aanwezig zijn.

Zij vertellen je graag meer over hun organisatie, de scholingsmogelijkheden en vacatures. Zo ontdek je jouw carrièremogelijkheden in zorg en welzijn, maatschappelijke zorg of kinderopvang. Wie weet ga jij wel naar huis met een afspraak voor een sollicitatiegesprek!

Studiekeuzeadvies

Naast het ontmoeten van werkgevers, krijg je tijdens de WerkOntdekAvond ook informatie over de verschillende leerwerktrajecten bij MBO Utrecht. Studiekeuzeadviseurs van MBO Utrecht of het LeerWerkLoket helpen je graag bij het vinden van de juiste opleiding.

Speciaal voor anderstaligen start er in september een traject waarbij je taallessen volgt en een mbo-certificaat behaalt. Op de WerkOntdekAvond krijg je alle informatie over deze unieke opleiding!

De ervaring van Sam

Sam koos voor een carrière in de zorg. Hoe hij zijn leerwerktraject heeft ervaren? Dat vertelt hij je graag.

Geef je nu op

Ga voor meer informatie en opgeven naar mboutrecht.nl/opmaat/werkontdekavond.