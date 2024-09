Ontdek op 11 september hoe ook jij je steentje kunt bijdragen aan een duurzame samenleving

Maak jij je zorgen over de toekomst van onze planeet? Vraag je je af hoe je zelf kunt bijdragen aan positieve verandering? Op woensdag 11 september organiseert ICM opleidingen & trainingen in de sfeervolle theaterzaal van Bibliotheek Neude in Utrecht een inspirerende avond: ICM Blikverruimers – Betekeniseconomie. Centraal staat de vraag: Hoe kunnen bedrijven en individuen niet alleen financieel succesvol zijn, maar ook een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving en het milieu?

Een hoopvolle visie voor de toekomst

In Utrecht, een stad waar innovatie en duurzaamheid hand in hand gaan, deelt Kees Klomp deze avond zijn frisse blik op economische groei met oog voor mens en milieu. Klomp, een vooraanstaand expert op het gebied van betekeniseconomie, benadrukt het belang van positieve bijdragen aan de samenleving en het milieu. Ook word je, onder begeleiding van host Inger Strietman, uitgenodigd om te reflecteren op jouw rol als individu in deze nieuwe economische benadering.

Sprekers van formaat

Kees Klomp is een veelzijdige persoonlijkheid die actief is als ondernemer, adviseur, TEDx-spreker, auteur en lector. Hij heeft zijn leven gewijd aan het verkennen en bevorderen van de betekeniseconomie. Over het belang van dit evenement zegt Klomp: “De toekomst van onze planeet hangt af van de manier waarop wij bedrijven en economieën vormgeven. Dit is niet langer een optie, maar een noodzaak.”



Inger Strietman, bekend van haar boek ‘Gezond egoïsme’, brengt haar energie, humor en doortastende aanpak naar het evenement om deelnemers te inspireren en te stimuleren. Ze benadrukt: “Zelfbewustzijn en duurzame keuzes maken beginnen bij jezelf. Dit evenement biedt je handvatten om je eigen rol daarin te ontdekken.”

Praktische Informatie

De historische Bibliotheek Neude vormt de perfecte achtergrond voor een avond van reflectie en inspiratie, midden in het bruisende hart van Utrecht. ICM Blikverruimers – Betekeniseconomie vindt plaats op woensdagavond 11 september 2024. Het belooft een avond te worden vol nieuwe inzichten en inspirerende gesprekken, waarbij je wordt uitgedaagd je horizon te verbreden en bij te dragen aan een duurzamere en rechtvaardigere samenleving. Schrijf je nu in via de ICM-website.