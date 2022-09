In het weekend van 17 & 18 september organiseert Ondernemersvereniging #ASW030 “Expeditie de Straatweg”. Op 17 september op ontdekkingsreis mee met ludieke “Rangers” die je de straat zullen laten zien. Ontdek bijzondere verhalen van ondernemers en buurtbewoners, geniet van straatartiesten, en proef de wereldse smaken die de straat te bieden heeft.

Programma 17 & 18 september:

Mee met de Rangers – Zaterdag 17 september 12.00 – 17.00 uur

Ontdek de Amsterdamsestraatweg door de ogen van onze Rangers, deze tocht duurt +/- 45 minuten en start bij Ivo, het paard aan de Plantage. Weet u bijvoorbeeld waarom het paard Ivo heet en waarom het daar staat? Leer er alles over en meer tijdens deze Expeditie!

De eerste route start om 12.00 uur! Daarna start er elk half uur een nieuwe expeditie tot 17.00 uur. Tijdens het wachten kunnen kinderen zich laten schminken aan het terras van “Drink en Eetlokaal de Straatweg”.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Ervaar je de “fem fotoshop experience” of luister bij “The Food Club” naar een straatmuzikant. Bij “Rigakis”ontdek je authentiek Grieks met een proeverij van Gyros. Bij “Francis mode” scoor je nog net even dat ene dierenprintje, wat in jouw kast nog ontbreekt. Zin in “handen uit de mouwen”? Dan kan bij het Klei Atelier! Of “Vertellis” jouw Straatweg, een korte creatieve workshop, die worden verzorgd door Stichting Kunstlicht op Straat (KOS). In deze workshops worden verschillende materialen en technieken gebruikt, zoals schilderen, tekenen en boetseren. Het thema hierbij is het zien, horen, voelen en delen aan de Amsterdamsestraatweg.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Speuren maar!

Let onderweg ook goed op! Doe mee met de speurtocht, leuk voor klein en groot!! Hoeveel tijgers vinden jullie aan de Amsterdamsestraatweg? Vul het formulier in op asw030.nl en doe mee voor mooie prijzen! Inzenden voor zondag 18 september 12.00 uur. Met als hoofdprijs kaarten voor Ouwehands Dierenpark voor het hele gezin! En onderweg valt er genoeg te genieten, met straatmuzikanten waaronder “lekker feesten” met “De Roodneuzen”.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Goede zaken doen! – Zondag 18 september 2022- Plantage

Op zondag 18 september is het goed zaken doen aan de Plantage! Zo kunnen kinderen tussen 10.00 en 12.00 uur ontdekken of zij zelf ondernemers in de dop zijn bij de kleedjesmarkt! (Tot 12 jaar!)

Ook start om 10.00 uur de markt voor, door en met wijkbewoners! Een mooie mix van ondernemers, buurtbewoners en exposerende kunstenaars presenteren je hun passie, onderneming of talenten.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Even uitpuffen van al dat geshop? Strijk neer aan het terras bij de ludieke foodtrucks en geniet van alle optredens op het podium!

Voor de kinderen is er genoeg te doen, stuiter er op los in het springkussen, laat je schminken of als ouder, ga ook zeker zelf de strijd aan, met 4op1rij of Sjoelen in het groots. Ook vandaag is het klei Atelier en Stichting KOS aanwezig voor de nodige workshops, dus mis deze niet!

Podiumprogramma: zondag 18 september

12.00-12.45 – Slagwerkgroep ABC Harmonie

13.00-13.30 – Singer/Songwriter Yens

13.45-14.15 – Tanja

14.30-15.00 – Rapper Juhp

15.15-15.45 – Cora Bastiaansen & koorleden

16.00-17.45 – Reggaeband Roots Diversity