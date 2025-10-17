Op reis met de deelauto: “Geen gesjouw met koffers én geen parkeerkosten”

In de stad doen Jasper en Twan alles met de fiets. Naar werk, de sportvereniging en om boodschappen te doen. Voor langere afstanden pakken ze graag de elektrische deelauto. “Zo hebben we toch de vrijheid om te gaan en staan waar we willen, zonder de kosten van een eigen auto.”

“Er staat een elektrische deelauto van SIXT Share bij ons in de wijk. Die pakken we als we naar vrienden gaan of voor weekendjes weg. Dat was even wennen, zeker omdat we allebei nog nooit in een elektrische auto hadden gereden. Een medewerker legde alles rustig uit tijdens een probeerafspraak. Sindsdien zijn we om. Het allerhandigste is dat we een deelauto van SIXT Share gemakkelijk kunnen achterlaten op elke openbare parkeerplaats in Utrecht, maar ook in andere grote steden.

Enkeltje luchthaven

Voor een vakantie pakten Jasper en Twan de deelauto om naar Schiphol te reizen. “We zagen het niet zitten om naar het station te fietsen met onze zware koffers op de bagagedrager. Er stond een deelauto om de hoek, dus we gooiden de koffers achterin en reden zo naar het vliegveld. Daar parkeerden we de auto op de SIXT Share-parkeerplek. Dicht bij de vertrekhal en zonder parkeerkosten te betalen. Op de terugweg werden we opgehaald door een vriend. We waren dus heel flexibel.”

“Met de deelauto hebben we wél de vrijheid, maar niet de hoge kosten van een eigen auto.”

De voordelen van deelvervoer

In Utrecht huur je elektrische deelfietsen, deelbakfietsen en deelauto’s. Dat heeft grote voordelen voor de bewoners en het verkeer in de stad. Je betaalt bijvoorbeeld alleen als je de (bak)fiets of auto gebruikt en niet voor de wegenbelasting, verzekering of parkeren. Ook vermindert het drukte in de stad. Als meer mensen kiezen voor deelvervoer, komt er ruimte voor andere dingen. Zoals meer groen of een plek om te spelen. Daarnaast is het beter voor de luchtkwaliteit: deelvervoer is vaak elektrisch en dus schoner.

