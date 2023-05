Op zoek naar dat ene mooie badpak of bikini? Bij Mooi Lingerie slaag je sowieso

Een heerlijke zomervakantie in het vooruitzicht en warme temperaturen op komst in eigen land, maar nog niet die ene goed passende bikini of badpak gevonden? Bij het Utrechtse Mooi Lingerie wordt jouw zoektocht sowieso een succes. ‘Op het strand moeten alle vrouwen zich mooi voelen.’

Met ruim vijftien jaar haar eigen speciaalzaak, weet Mary van Dinther als geen ander hoe ze vrouwen zich goed kan laten voelen in badmode en lingerie. “Wij willen alle dames mooi maken”, zegt Mary. “Ook op het strand moeten ze zich mooi voelen.”

In haar winkel op de Vinkenburgstraat neemt ze de tijd voor al haar klanten. Er staat wat te drinken klaar en van het passen wordt altijd een feestje gemaakt. Een goede pasvorm en fitting vindt ze daarbij heel belangrijk. “In een bikini of badpak moet je je nergens zorgen over te hoeven maken, maar lekker kunnen bewegen terwijl alles perfect blijft zitten. Daar gaan we voor.”

Vrolijk en hip

In de winkel in de Utrechtse binnenstad vind je onder meer merken als Prima Donna Swim en Marie Jo Swim. De succesvolle badmodelijnen bestaan uit bikini’s en badpakken met bh-maten, met of zonder beugels en allemaal in prachtige kleuren en patronen.

Dit jaar hebben de collecties van zowel Marie Jo en Prima Donna bikini’s en badpakken in vrolijke en hippe kleuren, zoals aqua tinten, maar ook veel roze en paars. Bij Prima Donna valt er daarnaast ook te kiezen uit allerlei mooie accessoires, zoals een tuniekje of een jurkje, om het leuk af te stijlen. Zo kan je er echt een mooi vakantiesetje van te maken.

Oog voor detail

Met maten van 65 tot 90 en van cup B tot en met J, is er voor iedere vrouw de juiste badmode te vinden om deze zomer in te schitteren. Met professioneel maat- en stylingadvies en oog voor detail laten Mary en haar team alle vrouwen zich mooi voelen.

Wil je ook eens een badpak proberen, of toch juist een bikini? Bij Mooi Lingerie is er voor ieder wat wils en zit het gegarandeerd als gegoten. Zo voel jij je deze zomer vrouwelijk en vol zelfvertrouwen.

Heb jij ook zo’n liefde voor lingerie als Mary en haar team? Mooi Lingerie is namelijk op zoek naar een nieuwe stylist en weekendhulp.

Mooi Lingerie vind je op Vinkenburgstraat 12

Maar je mag natuurlijk ook altijd bellen (030 789 02 41)

Of mailen ([email protected])