Op zoek naar een goede tandarts? Tandarts Utrecht Centrum neemt de tijd voor jou

Utrecht is een nieuwe tandartspraktijk rijker: Tandarts Utrecht Centrum. Naast de imposante Ulu Moskee in Lombok opende tandarts Tuncay Kalelioğlu deze zomer zijn praktijk. Na ruim drie jaar zoeken vond hij de perfecte plek in het grijze hoekpand op het Moskeeplein. ‘We zijn er klaar voor om patiënten te helpen.’

In Turkije had Tuncay ook een eigen tandartspraktijk. Vanaf dat hij klein was, wilde hij al tandarts worden. Na acht jaar in Nederland heeft hij ook hier die droom waar gemaakt. Tandarts Utrecht Centrum is een plek waar mensen snel en goed geholpen kunnen worden met hun klachten. “Soms hoor ik dat iemand een maand moet wachten op hulp van een specialist”, zegt Tuncay. “Dat zal bij ons niet gebeuren.”

Net als in Turkije wil hij in Utrecht ook een multidisciplinaire praktijk. “We hebben een goed team.” Hij wil uiteindelijk alle specialisten onder één dak, zoals een parodontoloog, orthodontist en endodontoloog. Ze kunnen niet wachten om te beginnen. “We zijn hier en we zijn er klaar voor om patiënten te helpen.” Op zaterdag 2 maart is de feestelijke opening, maar patiënten kunnen er nu al terecht.

‘Goed luisteren’

Tandarts zijn is een sociaal beroep, zegt Tuncay. En dat past bij hem. “Ik hou ervan om mensen te helpen”, legt hij uit. “Ik vind het leuk om te geven. Het is leuker om cadeautjes te geven dan te krijgen. Dat gevoel vind ik ook terug in mijn vak.”

Tuncay merkt dat het erg druk is bij de tandartspraktijken in Nederland. Er is maar weinig tijd per patiënt. Dat pakt hij anders aan. “Je moet goed naar iemand luisteren en de tijd nemen om iemand goed te onderzoeken.”

Hij houdt zich bezig met problemen als tandenknarsen en kaakklemmen. “Vaak komen die klachten door bepaalde gebeurtenissen in iemands leven die stress veroorzaken. Bij een patiënt moet je overal aan denken om het probleem op te lossen. Daarvoor moet je de tijd nemen. Als je alleen even snel de vulling repareert, breekt die zo weer af. In mijn praktijk kan ik rustig en op mijn eigen tempo werken.”

Nieuwste technologie

Blij en positief zijn woorden waarmee Tuncay zichzelf omschrijft. “Ik vind mijn vak leuk en beoefen het met veel plezier. Dat gevoel heeft volgens mij niet iedere tandarts, maar ik gelukkig wel. Mijn werk is nog steeds die droom van toen.”

De praktijk biedt veel verschillende tandheelkundige behandelingen, van implantaten tot biomimetische restauraties, kindertandheelkunde en esthetische tandheelkundige diensten. Daarvoor haalt Tuncay de nieuwste technologieën in huis. Zo kan hij digitale gebitsafdrukken maken met behulp van duizenden foto’s die tegelijk worden genomen. Happen is dus nergens meer voor nodig.

‘Angsttandarts’

Wie bang is voor de tandarts hoeft zich bij Tuncay nergens zorgen over te maken. “Ik ben een ‘angsttandarts’. Ik neem voor iedereen de tijd en dat wordt gewaardeerd. Dat gebeurt blijkbaar niet overal.”

De sfeer is volgens Tuncay daarbij ontzettend belangrijk. “Meestal is iemand bang geworden door een pijnlijke behandeling, maar tegenwoordig is een behandeling pijnvrij. Ik geloof in een goede en positieve sfeer. Het gaat om vertrouwen tussen de patiënt en de tandarts. Om dat op te bouwen, moet je goed communiceren.”

Na meer dan drie jaar zoeken vond Tuncay dus de perfecte plek in Lombok, dicht bij het station. “De moskee heeft precies dezelfde naam als de moskee Bursa, de stad in Turkije waar mijn familie woont. ‘Dit is een teken’, dacht ik toen ik de Utrechtse moskee zag. Deze plek moest het worden.”

Heb je een vraag aan Tuncay en zijn team? Bellen kan via 030 79 20 20 2 of stuur een mail naar [email protected]

www.tandartsutrechtcentrum.nl

Moskeeplein 1

3531 BX Utrecht