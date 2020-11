Op zoek naar een leuk cadeau? Hier maak je Utrechters blij mee

Ben je op zoek naar een relatiegeschenk of een steuntje in de rug voor Utrechtse collega’s? Het boek Vergeten Gebouwen in Utrecht 1850-1940 van Arjan den Boer is voorlopig nog even te koop. Na een succesvolle eerste druk ligt nu de tweede druk in de Utrechtse boekhandels.

Het boek verscheen voor het eerst eind juni. Meer dan duizend mensen hadden al via de crowdfundingsactie een exemplaar gekocht. De andere helft is in slechts een maand tijd verkocht. Vanwege dat succes is er nu een tweede beperkte oplage.

Deze tweede druk is af te halen bij Camping Ganspoort op Rotsoord en verschillende boekhandels in en rond Utrecht.

Wie deze tweede druk van Vergeten Gebouwen koopt steunt tegelijkertijd de redactie van DUIC en Arjan den Boer. Per verkocht boek wordt vijf euro besteed aan nieuwe verhalen.

Wens

Het was een langgekoesterde wens van DUIC en Arjan den Boer om zijn verhalen die hij maakt in de serie Vergeten Gebouwen te bundelen in een boek. Deze wens is nu in vervulling gegaan.

In het boek komen maar liefst dertig Utrechtse gebouwen aan bod. Het zijn stuk voor stuk bijzondere constructies waar iedereen zomaar aan voorbij loopt of fietst. Het zijn niet de bekende monumenten van de stad, maar de panden waarvan bijna niemand het verhaal kent. Dat geldt voor woonhuizen, winkels, fabrieken en kantoren, maar ook voor (voormalige) scholen en kerken.

Het boek is bij onderstaande boekhandels te koop en bij diverse online-aanbieders te bestellen.

