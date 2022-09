Open Monumentendag 2022: Singelwandeling langs Open Monumenten

Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag met in Utrecht uiteraard veel aandacht voor de viering van 900 jaar stadsrechten. Het landelijke thema is ‘duurzaamheid’. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van een aantal Utrechtse monumenten. Ook participeert Open Monumentendag in Rondje Singel, het door corona uitgestelde stadsfeest ter ere van het herstel van de stadssingel in 2020. In totaal zijn tachtig monumenten te bezoeken. Hieronder ook tien Waterlinie-forten, sinds vorig jaar UNESCO-werelderfgoed. Alle monumenten en activiteiten zijn te vinden op de website: openmonumentendagutrecht.nl.

Net als de stad is ook de Utrechtse singel een beetje jarig. Ze maakte immers deel uit van de versterkingen die werden aangelegd nadat Utrecht stadsrechten had gekregen. Ze heeft het al die jaren overleefd, ondanks recente pogingen om haar te dempen. Sinds 2020 is zij weer helemaal rond en dat zal onder de naam Rondje Singel gevierd worden in het weekend van 10 en 11 september. Eigenlijk wilde de stad dit twee jaar geleden al doen, maar door corona kon dat niet doorgaan. Open Monumentendag sluit met het Uitfeest aan bij de viering van Rondje Singel.

Op zaterdag 10 september trapt Open Monumentendag af met singelwandelingen langs open monumenten. In het kader van Rondje Singel worden in de monumenten optredens verzorgd door ‘Jonge Makers’, aanstormend Utrechts talent. De wandeling in de Monumentenkrant kan iedereen op eigen gelegenheid maken. De wandelingen met gids starten om 12.00, 13.00, 14.00 en 15.00 uur en duren ongeveer 1,5 uur. Gratis kaarten hiervoor zijn te krijgen bij de informatietent op het Domplein (max. 15 per groep). Start is bij Villa Orloff, Lucas Bolwerk 1.

Op zondag gaat Rondje Singel verder. De singel wordt dan het podium én decor van een feestelijk programma met allerlei activiteiten. Het volledige programma van Rondje Singel is te vinden op rondjesingelutrecht.nl.