Open Monumentendag 2022: Tijdreis 900 jaar Utrecht

Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag met in Utrecht uiteraard veel aandacht voor de viering van 900 jaar stadsrechten. Het landelijke thema is ‘duurzaamheid’. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van een aantal Utrechtse monumenten. Ook participeert Open Monumentendag in Rondje Singel, het door corona uitgestelde stadsfeest ter ere van het herstel van de stadssingel in 2020. In totaal zijn tachtig monumenten te bezoeken. Hieronder ook tien Waterlinie-forten, sinds vorig jaar UNESCO-werelderfgoed. Alle monumenten en activiteiten zijn te vinden op de website: openmonumentendagutrecht.nl.

Op 2 juni 1122 kreeg Utrecht stadsrechten. Dat gebeurde na een hoog oplopend conflict tussen bisschop Godebald en de toenmalige inwoners van Utrecht. Dit werd na tussenkomst van keizer Hendrik V beslecht in het voordeel van de inwoners, die hiermee een vorm van zelfbestuur kregen. Daarom viert de stad dit jaar haar 900-ste verjaardag.

Uiteraard staat ook Open Monumentendag dit jaar stil bij 900 jaar Utrecht. Aan de hand van een aantal markante Utrechtse monumenten wordt een ‘tijdreis’ gemaakt door de stad waarin het verhaal wordt verteld van 900 jaar Utrecht. De reis loopt vanaf het moment dat de stadsrechten werden verleend in 1122 – in paleis Lofen dat dit jaar voor het eerst te bezoeken is – tot aan de heropening van de singel in 2020. Onderweg maken we kennis met de hoogtijdagen van de kerkelijke macht in de middeleeuwen, de afbraak van de stadsmuur en de inrichting van het Singelpark, de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de opkomst van industrie en spoorwegen, tot de moderne ontwikkelingen van de laatste decennia.

Van de Middeleeuwse stadskastelen als Drakenburg en Rodenburg tot de moderne woonhuizen van Gerrit Rietveld en Sybold van Ravesteyn: monumenten zijn de getuigen van een boeiend verleden en brengen zo het verhaal van 900 jaar Utrecht tot leven.