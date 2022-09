Open Monumentendag 2022: Utrecht – Leidsche Rijn: fietsexcursie Stichtse Wateren

Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag met in Utrecht uiteraard veel aandacht voor de viering van 900 jaar stadsrechten. Het landelijke thema is ‘duurzaamheid’. Dit wordt uitgewerkt aan de hand van een aantal Utrechtse monumenten. Ook participeert Open Monumentendag in Rondje Singel, het door corona uitgestelde stadsfeest ter ere van het herstel van de stadssingel in 2020. In totaal zijn tachtig monumenten te bezoeken. Hieronder ook tien Waterlinie-forten, sinds vorig jaar UNESCO-werelderfgoed. Alle monumenten en activiteiten zijn te vinden op de website: openmonumentendagutrecht.nl.

Dit jaar is het 900 jaar geleden dat Utrecht stadsrechten kreeg. Dat was meteen de start van het georganiseerde waterbeheer in Nederland. Daar staat niet iedereen bij stil, maar de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn wel! Door de afsluiting van de Oude Rijn en het graven van de Oudegracht daalde het waterpeil in het gebied van Leidsche Rijn sterk en kon veel meer land worden gebruikt voor de landbouw. Daarvoor werd een fijnmazig stelsel van watergangen gegraven, waaronder de Vleutense Wetering.

Eeuwenlang werd het voedsel dat in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern werd verbouwd via deze wateren vervoerd naar de markten in Utrecht. In 1665 werd de Leidsche Rijn gegraven: een snelvaart-verbinding met jaagpad tussen het Leidse Veer in Utrecht en Harmelen en vandaar via de Oude Rijn naar Leiden. De sterk kronkelende Oude Rijn verviel tussen Utrecht en Harmelen tot een smalle wetering.

De Historische Vereniging organiseert op Open Monumentendag een fietsexcursie langs de historische waterwegen tussen Utrecht en Leidsche Rijn. Duur ongeveer 2 uur. Er zijn twee vertrekpunten: om 11.00 uur richting Utrecht vanaf Museum Broederschapshuisjes, Dorpsstraat 1, Vleuten en om 14.00 uur richting Vleuten vanaf de Weerdsluis (bij de Stadskraan). Aanmelden via de website www.histvervdmh.nl Vol is vol.