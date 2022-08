Open Monumentendag Utrecht 2022: 900 jaar Utrechts Erfgoed

Open Monumentendag Utrecht valt dit jaar op 10 september. Deze zal in Utrecht vooral in het teken staan van de viering van 900 jaar stadsrechten. Aan de hand van markante Utrechtse monumenten wordt in vogelvlucht de geschiedenis van de stad verteld: vanaf het moment dat in paleis Lofen het stadsrecht werd verleend tot aan de heropening van de singel bijna 900 jaar later. De opengestelde monumenten bestrijken de hele periode: van de middeleeuwse stadskastelen Drakenburg en Rodenburg tot de moderne woonhuizen van Gerrit Rietveld en Sybold van Ravesteyn.

Het landelijke thema is duurzaamheid. Monumentenzorg is op zich al duurzaam, maar hoe kan je een gebouw verduurzamen zonder de monumentaliteit aan te tasten? Een fietsroute leidt langs monumenten waar je kan zien en horen hoe men deze uitdaging is aangegaan. Denk aan monumenten met een nieuwe functie, zoals de Lubro-fabriek, de bieb aan het Neude en de watertoren op Rotsoord, maar ook het nieuwe Slachtstraat Filmtheater.

Rondje Singel

Open Monumentendag participeert daarnaast in Rondje Singel, het door corona uitgestelde stadsfeest dat in hetzelfde weekend wordt gehouden ter ere van het herstel van de stadssingel in 2020. Een wandelroute van de Stadsschouwburg naar de Gertrudiskathedraal leidt langs bijzondere monumenten in het Singelgebied. In het kader van Rondje Singel zullen in 16 monumenten in het singelgebied optredens worden verzorgd door Jonge Makers: aanstormend Utrechts talent.

In totaal zijn tachtig monumenten te bezoeken. Hieronder ook tien Waterlinie-forten, sinds vorig jaar UNESCO-werelderfgoed. Alle monumenten en activiteiten zijn te vinden op de website: openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die vanaf vrijdag 2 september wordt verspreid.