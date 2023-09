Open Monumentendag Utrecht 2023: Levend Erfgoed! – 25 jaar Leidsche Rijn: het pionieren voorbij

Zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Het landelijke thema van dit jaar is ‘Levend Erfgoed’. In Utrecht onder andere speciale aandacht voor behoud van monumenten, voor monumenten met een tweede leven en voor kunstuitingen in en op monumenten die het leven verbeelden. In totaal zijn 83 monumenten te bezoeken, alle te vinden op de website: www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

In 1990 werd de Vierde Nota voor Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) gelanceerd met een bouwopgave voor 1 miljoen woningen. Deze zou deels worden gerealiseerd in zogenaamde vinex-wijken; het gebied rond de Leidsche Rijn werd aangewezen als grootste vinex-locatie.

Na het slaan van de eerste paal is in 25 jaar een boeiend stadsdeel ontstaan, waar mensen naar grote tevredenheid blijken te wonen. Vinex saai? Dat is een hardnekkig vooroordeel. Veel historische elementen zijn behouden gebleven en de variatie in woningbouw is enorm, dankzij de vrijheid die bouwers kregen om de woonlocaties naar eigen inzicht in te vullen. Belangrijke elementen zijn ook het imposante Maximapark, de overkapping van de A2, de nieuwe fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal, de vrije bus- en fietsbanen en het nieuwe stadshart Leidsche Rijn Centrum.

Een geweldige bijvangst was natuurlijk de schat aan Romeinse vondsten tijdens de bouwwerkzaamheden. Deze zijn op Open Monumentendag onder meer te bekijken in Museum Hoge Woerd, op de plek waar ooit een Romeins Castellum lag. De Historische Vereniging gaat op diverse manieren aandacht schenken aan het jubileum. In de Broederschapshuisjes is de gratis expositie ‘Leidsche Rijn 25 jaar- het pionieren voorbij‘ ingericht, met (lucht)foto’s, kaarten, informatie, uitleg, herinneringen, publicaties, filmpjes en presentaties. Ook is er een fietsroute, met gids, die je voert langs 3000 jaar geschiedenis, architectuur en natuur in Leidsche Rijn.