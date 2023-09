Open Monumentendag Utrecht 2023: Levend Erfgoed! – Concordiagebouw aan de Noord-Boulevard

Zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Het landelijke thema van dit jaar is ‘Levend Erfgoed’. In Utrecht onder andere speciale aandacht voor behoud van monumenten, voor monumenten met een tweede leven en voor kunstuitingen in en op monumenten die het leven verbeelden. In totaal zijn 83 monumenten te bezoeken, alle te vinden op de website: www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die in de stad wordt verspreid. In DUIC alvast een voorproefje.

Het Concordiagebouw op Oudenoord werd in 1954 opgeleverd naar een ontwerp van de Rotterdamse broers H. en E. Kraayvanger. Het behoort tot de ‘jonge’ monumenten uit de wederopbouwperiode.

Concordia was een verzekeringsmaatschappij voor katholieke arbeiders. Typerend zijn de elegante ronde gevel, in de bocht van een pleintje, de symbolische beeldengroep van René van Seumeren boven de entree en de hoge, lichte hal met de fraai geornamenteerde draaitrap. Aan de achterzijde zorgen hoge ramen voor veel lichtinval in de kantoorruimte. Het is een geslaagde mix van de meer traditionele Delftse School-stijl en het modernistische Nieuwe Bouwen, die bijvoorbeeld ook architect Sybold van Ravesteyn toepaste.

Naast Concordia staat het Huis van de Arbeid uit 1940. Dit werd destijds gebouwd voor het RK werkliedenverbond en ontworpen door dezelfde architecten. Reliëfs boven de ingang en in de gevel verheerlijken de arbeid, het gezinsleven en het verzekeringswezen. Beide panden staan met elkaar in verbinding en vormen een monumentaal complex aan de ‘Noord Boulevard’, zoals de nieuwe uitvalsweg Oudenoord destijds werd genoemd.

In de jaren ’60 en ’70 zijn aan beide zijden nog uitbreidingen gerealiseerd.

In 1990 ging Concordia op in de Reaal Groep, die zich aan het Jaarbeursplein vestigde. De panden kwamen in gebruik bij de Hogeschool Utrecht. In 2017 verhuisde die naar de Uithof en vestigden zich start-ups en een restaurant in het pand. Dit jaar begint een grootschalige opknapbeurt van de twee centrale (gemeentelijke) monumenten. De vleugels uit de jaren ’60 en ’70 gaan plaats maken voor woningbouw, maar de monumentale kern zal in stijl worden opgeknapt en een ‘toekomstbestendig’ functie krijgen als hotel, kamers voor ‘shortstay-verblijven en horeca.