Open Monumentendag Utrecht 2023: Levend Erfgoed!

Op zaterdag 9 september is het weer Open Monumentendag. Het landelijke thema van dit jaar is ‘Levend Erfgoed’. In Utrecht wordt dit op verschillende manieren opgepakt.



In ‘Utrecht door de ogen van’ zijn tien monumenten opgenomen waar historische personages je mee terug nemen in de tijd. Ieder personage vertelt vanuit zijn of haar eigen perspectief over bijvoorbeeld de Domtoren of gevangenis Wolvenplein. Door een QR-code te scannen kies je zelf door welke ogen je de geschiedenis wilt beleven.

In de route ‘Het leven verbeeld’ zie je hoe het leven op allerlei manieren terugkomt in de architectuur en interieurs. Denk aan exotische planten, dieren, mythische figuren, spelende en werkende mensen in gevelstenen, beeldhouwwerken, behangsels en glas-in-loodramen, maar ook aan lantaarnconsoles langs de Oudegracht of grafmonumenten op Soestbergen en Kovelswade.

Een andere route leidt langs monumenten die een nieuw leven hebben gekregen, mede dankzij mensen en organisaties die zich hebben ingezet voor behoud. Een actueel voorbeeld is Magazijn De Zon op de Stadhuisbrug; een fietsroute leidt langs andere recente projecten als Villa Jongerius, de directeurswoning van Cereol en De Syp. Speciale aandacht is er voor het behoud van de Utrechtse werven.

In totaal zijn 83 monumenten te bezoeken, waaronder een zestal in Leidsche Rijn en negen Waterlinieforten. Alle monumenten en activiteiten zijn te vinden op de website: www.openmonumentendagutrecht.nl of in de speciale Monumentenkrant die op 1 september in de stad wordt verspreid.