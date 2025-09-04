Open Monumentendag Utrecht 2025 in teken van Utrechtse Iconen

Op zaterdag 13 september is het weer Open Monumentendag. Het thema van deze dag is ‘Erfgoed & Architectuur’. In Utrecht staan iconische monumenten centraal die bepalend zijn (geweest) voor het stadsbeeld. Deze iconen tonen hoe bouwstijlen en architectuur zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld. Dit jaar leiden de verschillende routes de bezoekers langs meer dan 90 bijzondere monumenten.

Middeleeuwse iconen zoals de gotische Jacobikerk en de imposante Domkerk vertegenwoordigen duidelijk een andere bouwstijl dan de 19e-eeuwse neogotische St. Willibrordkerk en Gertrudiskathedraal. Maar ook de 20e eeuw heeft onmiskenbare iconen voortgebracht. Denk aan de stroming van de Nieuwe Zakelijkheid, waarvan Villa Jongerius een sprekend voorbeeld is. Ontdek tijdens de Monumentendag de uiteenlopende architectuurstijlen van Utrecht aan de hand van verschillende fiets- en wandelroutes.

Een bijzonder hoogtepunt dit jaar is de openstelling van De Inktpot. Het grootste bakstenen gebouw van Nederland, dat nu dienst doet als hoofdkantoor van ProRail, mag met recht een Utrechts icoon genoemd worden.

Zaterdag 13 september staat ook in het teken van het UITfeest: de opening van het culturele seizoen. In drie iconische Utrechtse monumenten – Bibliotheek Neude, het Vorstelijk Complex en Stadsklooster Utrecht – slaan het UITfeest en de Open Monumentendag de handen ineen voor een programma vol optredens, cultuur en geschiedenis.

Alle deelnemende monumenten en activiteiten zijn te vinden op www.openmonumentendagutrecht.nl en in de speciale Monumentenkrant die vanaf 5 september in de stad wordt verspreid.