Open Monumentendag Utrecht: Fietsen langs jonge en industriële monumenten

Op zaterdag 11 september vindt in Utrecht de 35e Open Monumentendag plaats. Ruim 80 monumenten zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken. De dag zal met zo weinig mogelijk beperkingen worden georganiseerd, maar een aantal basisregels zoals de 1,5 meter blijft van kracht. Let wel: voor sommige monumenten moet gereserveerd worden. Voor alle info zie www.openmonumentendagutrecht.nl of kijk in de Monumentenkrant.

Naast twee wandelroutes is er ook een fietsroute langs jonge monumenten. De route bestrijkt het westen van Utrecht en eindigt bij park Transwijk in Kanaleneiland. Er is een versie met en een versie zonder gids. De fietsroute met gids begint bij Park Oog in Al, de route zonder gids is wat langer en start bij het CAB-gebouw, vlakbij het Werkspoorkwartier. In Oog en Al en Kanaleneiland zijn onder meer drie naoorlogse kerkgebouwen te bezichtigen, onderweg wordt ook op andere monumenten gewezen. Rond het Werkspoorkwartier is veel industrieel erfgoed te zien, waarvan twee complexen hun deuren hebben opengesteld.

Het Centraal Autoherstel Bedrijf (CAB) was onderdeel van NS, voor het onderhoud van haar autobussen. Spoorwegarchitect Sybold van Ravesteyn ontwierp in 1947 de NS-garage in sobere, maar typerende stijl met barokke elementen, die vooral tot uiting komt in de voorgevel en de hoekgebouwen. In het CAB-gebouw zijn diverse bedrijven gevestigd, zoals dB’s, gastvrij muziek- en biercafé met oefenruimtes voor bandjes: een mekka voor Utrechtse muzikanten. Het gebouw dreigde te worden opgeofferd aan de nieuwbouw die hier is gepland. In dB’s is een doorlopende film te zien over architect Van Ravesteyn. Aan de voorzijde van het CAB-gebouw wordt informatie gegeven over de toekomst van het gebouw en de geplande Cartesiuswijk.

Aan de andere zijde van de Cartesiusweg was tot in de jaren ’70 Werkspoor gevestigd. Dit legendarische bedrijf fabriceerde onder meer spoorwegmaterieel en bruggen. Op het enorme terrein zijn diverse fabriekshallen bewaard gebleven, waaronder de ‘Werkspoorkathedraal’ (1960) en de ‘Werkspoorfabriek’ (1915/1964). De laatste was vroeger de ‘Plaatwerkerij’ van Werkspoor; nu is het een verzamelgebouw voor diverse bedrijven, waaronder bierbrouwerij De Leckere (elk uur een rondleiding) en de Stadstuin (rondleidingen om 12,00, 13.00 14.00 en 15.00 uur). Ook het Werkspoormuseum is er gevestigd.