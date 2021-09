Open Monumentendag Utrecht: Zorg en naastenliefde: van hospitaal tot hofjes

Op zaterdag 11 september vindt in Utrecht de 35e Open Monumentendag plaats. Ruim 80 monumenten zijn tussen 10.00 en 17.00 uur te bezoeken. De dag zal met zo weinig mogelijk beperkingen worden georganiseerd, maar een aantal basisregels zoals de 1,5 meter blijft van kracht. Let wel: voor sommige monumenten moet gereserveerd worden. Voor alle info zie www.openmonumentendagutrecht.nl of kijk in de Monumentenkrant.

Utrecht is rijk bedeeld met monumenten van zorg en naastenliefde, waaronder prachtige kerken en zeer oude kloosters, die ook dit jaar te bezoeken zijn. Nieuw in deze editie zijn een aantal pittoreske hofjes en het oude stadsziekenhuis. Deze monumenten zijn opgenomen in de wandelroute Zorg en Naastenliefde door de Utrechtse binnenstad.

Utrecht kent vele hofjes, ze liggen meestal in of vlak buiten de binnenstad. Hofjes bestaan meestal uit meerdere kleine woningen of ‘kameren’ rond een afgesloten binnenplaats, gebouwd voor arme of behoeftige, oudere mensen. Hofjes zijn een vorm van particuliere liefdadigheidsbouw; na invoering van de woningwet in 1901 werd ze vrijwel niet meer toegepast. Hofjes zijn dus vaak vrij oud, zoals de Bruntenhof, die dateert uit 1621. De fraaie binnentuin is ook dit jaar weer te bezoeken. Minder zichtbaar, maar vaste klant op Open Monumentendag, is het Margaretenhofje aan het Jansveld. Het hofje dateert al uit de 16e eeuw.

Iets jonger en vaak onbekender zijn de hofjes buiten de singel. Dit jaar kan je een kijkje nemen in de Oudwijkerveldstraat 14a, een hofje voor Protestantse weduwen uit 1873. En achter een poort naast Mgr. van de Weteringstraat 48, liggen rond een binnentuin de hofjes van Maria van Pallaes en Eleëmosynae, gebouwd 1887.

Van een heel andere orde het oude stads- en academisch ziekenhuis aan de Catharijnesingel. Toen dit in 1991 verhuisde naar De Uithof was dit uitgegroeid tot een enorm complex dat zich uitstrekte tussen het spoor en de stadssingel. Maar het begon allemaal precies 150 jaar geleden, toen in 1871 het nieuwe Academisch Ziekenhuis Utrecht in gebruik werd genomen. Stadsarchitect C. Vermeijs ontwierp een statig gebouw in neoclassicistische stijl met als grote blikvanger in de gevel een imposante klok. Na de verhuizing werd het ‘oude AZU’ verbouwd tot appartementencomplex. Op 11 september zijn de centrale hal en de tuin te bezoeken. In de hal is een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van het pand.