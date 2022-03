Openingsweekend Lentelust bij tuincentrum Steck voor nieuwsgierige en creatieve groen liefhebbers

Komend weekend opent tuincentrum Steck het voorjaar met de seizoens campagne Lentelust! Op 11, 12 en 13 maart word je getrakteerd op gratis workshops, kinderactiviteiten, speciale acties en nog veel meer.

Elke lente is een nieuwe start in de jaarlijkse cyclus van het leven. Planten schieten uit de grond, vogels fluiten er lustig op los en mensen gaan weer graag naar buiten. Iedereen heeft zin in een nieuw begin! Bij tuincentrum Steck geven we het voorjaarsseizoen de aandacht met Lentelust: met het hoofd in de wolken en de handen in de grond.

Lentelust duurt het hele voorjaar bij Steck. Er is speciale aandacht voor eetbaar groen, het belang van een goede bodem en alles rondom de bloemetjes en de bijtjes. Tot medio juni zijn er fijne workshops, inloopspreekuren van kwekers en andere activiteiten rond deze thema’s.

Programma openingsweekend

Op 11, 12 en 13 maart openen we het voorjaar met een weekend boordevol leuke, creatieve en leerzame activiteiten. Er is een foto-expositie over fruit van Bart Pijnenburg (Kavelkunst) en een doorlopende kunstinstallatie in de Tuinkas. Wie wil gaan moestuinieren kan het hele weekend advies inwinnen bij Robert van Selfstead, producent van biologische groentezaden. Ook zijn er allerlei fijne kortingsacties op voorjaarsartikelen, zoals de verantwoord gekweekte, eetbare gewassen van onze eigen stadskwekerij Stekkers, fruitgewassen van Fruithof, bloembollen en tuinschepjes. En aan de fijnproevers wordt ook gedacht! Ons tuincafé Noordertuin pakt uit met een feestelijke fruittaart en een lenteproeverij op de kaart. Kom dit weekend heerlijk smullen.

Vrijdag 11 maart

Op deze dag opent Lentelust. Naast de doorlopende activiteiten houdt kwekerij Fruithof vandaag een inloopspreekuur over fruitbomen. Ze geven advies over welke bomen er in jouw tuin passen en hoe je ze moet verzorgen.

Zaterdag 12 maart

Kinderen kunnen in de middag meedoen aan een superleuke workshop origami vouwen en mini-kunstwerkjes maken met droogbloemen. Ook een aanrader voor volwassenen! Verder is er een rondleiding door de Voedseltuin en een quiz over vergeten groenten.

Zondag 13 maart

Ook vandaag is er de rondleiding door de Voedseltuin en een groente-quiz. Wie interesse heeft in een gezonde bodem kan aansluiten bij de lezing van Jamie Nee over het belang van regenwormen. Hij staat er met zijn wormenhotels en je mag hem het hemd van het lijf vragen!

Meer Lentelust?

Bekijk het programma op de website voor het actuele aanbod.

www.steckutrecht.nl

Gageldijk 3, Utrecht