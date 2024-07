Oppepper van impactondernemers uit jouw buurt in Utrecht

Als je er langs rijdt of fietst, vraag je je af: wat gebeurt er eigenlijk in de glazen paleizen van de vele bedrijventerreinen die Utrecht rijk is? Wat staat er in de documentjes en de excellenties waar ons grootste talent de hele dag naar zit te staren? Kortom: waar werken de Utrechtse ondernemers aan die echt impact willen maken? En… Wil het een beetje lukken?

Jos Hummelen is een van de vaste gastheren in Pepper: “Een goed gesprek is goud waard. Je kunt nu als vlieg op de muur meeluisteren met deze gesprekken.” In Pepper komen ondernemers uit onze regio, zoals Harm-Jan Wessels en Door Vonk, langs voor een open en opbeurend gesprek. Zij spreken over hun bedrijf, hun uitdagingen en waar zij zelf de mist in zijn gegaan.

Er zijn uitdagingen en er zijn ondernemers

Ondernemers gaan verschillende uitdagingen aan. Hummelen: “Of het nou gaat over het voorkomen van een zorginfarct, het bouwen aan een groene leefomgeving of games die kinderen weerbaarder maken… Voor iedere uitdaging een ondernemer met lef, visie en doorzettingsvermogen.” Cyberweerbaarheid, ethische AI, het circulair maken van accu’s of emissieloze laadstations: het komt allemaal langs in Pepper.

Hummelen sluit af: “Van de student op de hogeschool of universiteit die misschien wel wilt gaan ondernemen tot de ambtenaar in ons gemeentehuis die wilt weten hoe een ondernemer denkt en van ondernemers die domweg medestanders zoeken tot investeerders, ik zou het te gek vinden als mensen elkaar vinden door te luisteren naar Pepper.”