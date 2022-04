Oranjeverenigingen bereiden zich voor op Koningsdag: ‘Verwachten een ouderwets gezellige dag’

Over minder dan een week kleurt Utrecht eindelijk weer oranje om te vieren dat onze koning zijn 55e verjaardag viert. Wie aan Koningsdag in Utrecht denkt, zal al snel denken aan de bekende vrijmarkt of de gezellige binnenstad waar een hoop gebeurt. Wat echter vaak minder aandacht krijgt, is dat er ook in de wijken van alles wordt georganiseerd door de verschillende Oranjeverenigingen. Maar wat organiseren ze dit jaar precies, en hoe ziet hun voorbereiding op zo’n Koningsdag eruit? We blikken vooruit (en terug) met 3 Utrechtse Oranjeverenigingen.

Oranjevereniging De Meern: Dorps karakter met onthulling voor 100-jarig bestaan

De eerste stappen in de voorbereiding op Koningsdag worden in De Meern eigenlijk al in mei gezet. ‘’In die maand evalueren we de vorige Koningsdag al’’, vertelt Kees Verkerk, voorzitter van Oranjevereniging De Meern. ‘’Vervolgens komen we in september of oktober weer bij elkaar met alle vrijwilligers, om te kijken of er nog nieuwe ideeën zijn. Eind december vragen we dan de benodigde vergunningen aan bij de gemeente, waarna we in januari en februari nog een aantal keer bij elkaar komen om alles goed voor te bereiden. Dus het is een behoorlijk traject.’’

Het programma voor Koningsdag 2022 in De Meern lijkt op de voorgaande edities – althans, de edities voor de coronapandemie. ‘’We beginnen ’s morgens met een kindervrijmarkt, iets wat enorm gewaardeerd wordt en waar veel enthousiasme over is. Vervolgens hebben we aan het begin van de middag de kinderspelen: oude, traditionele kinderspelen, zoals we die al jaren doen. Ik heb wel eens gepolst of we niet wat anders moeten doen, maar men vindt van niet. Het hoort erbij’’, blikt Verkerk vooruit. Toch staat er ook wat nieuws op het programma: een onthulling, door de burgemeester.

‘We noemen het nog steeds een dorpsfeest’

‘’In verband met het 100-jarig bestaan van onze Oranjevereniging’’, licht Verkerk toe. ‘’De burgemeester zal daarnaast ook een praatje houden. Ik denk dat het voor haar ook leuk is, omdat ze de afgelopen 2 jaar eigenlijk nauwelijks contact heeft kunnen maken met de burgers.’’

Het evenement zal worden afgesloten met een muziekfeest, dat tot ongeveer 19:00 uur duurt. Verkerk: ‘’We houden Koningsdag qua omvang altijd heel beperkt, zodat het dorpse karakter behouden blijft. Want we noemen het nog steeds een dorpsfeest, omdat dat het gevoel is dat we hier hebben. Ondanks dat we al ruim 20 jaar geleden Utrecht zijn geworden. Ik verwacht dat het een ouderwets gezellige dag wordt.’’

Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al: ‘Kneuterige en tikkie ouderwetse’ Koningsdag

‘’Een best wel kneuterig, tikkie ouderwets evenement’’, zo zou Steven Veeger Koningsdag in Oog in Al willen omschrijven. Veeger is sinds 1 januari van dit jaar voorzitter van de Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al, en stevent dus af op zijn eerste Koningsdag als voorzitter. Hiervoor zat hij wel al 5 jaar in het bestuur, dus helemaal nieuw is het niet voor Veeger. ‘’Maar als er iets misgaat, kijkt de gemeente wel naar ons als bestuur en mij als voorzitter. Dus in die zin voelt het wat anders. Toch valt het in de praktijk allemaal wel mee.’’

Ook in Oog in Al beginnen de voorbereidingen op Koningsdag al vroeg. ‘’De vergunningsaanvragen moeten begin januari al binnen zijn bij de gemeente, dus wij proberen ze in december in te dienen’’, vertelt Veeger, die zijn zegeningen telt met het aantal vrijwilligers dat voorafgaand aan en op Koningsdag zelf meehelpt. ‘’We hebben een heel sterk netwerk in de wijk, we zijn heel lokaal geworteld. We kunnen mensen ook direct aanspreken met een hulpvraag. Ik denk dat we in totaal ongeveer 40 vrijwilligers hebben. Daarnaast kopen we sommige dingen ook professioneel in, zoals verkeersregelaars of begeleiding bij speeltoestellen, waardoor we iets minder vrijwilligers nodig hebben maar wel weer meer kosten maken.’’

‘Ik verwacht dat er veel animo zal zijn’

De afgelopen 2 jaar bestond Koningsdag in Oog in Al onder andere uit het rondbrengen van oranjebitter. Dit jaar kan het evenement eindelijk weer doorgaan zoals in de jaren voor de coronapandemie, met bijvoorbeeld een kindervrijmarkt. Daarbij is het natuurlijk te hopen dat het een beetje lekker weer wordt. ‘’Als het horizontaal regent, is het natuurlijk een stuk minder. Maar het lijkt er niet op dat dat gaat gebeuren. Ik verwacht dat er veel animo zal zijn, want we kunnen het eindelijk weer als vroeger vieren. We hebben er zin in’’, besluit Veeger.

Wijk- en Oranjevereniging Hoogravens Belang: Avondprogramma met Belle Pérez als hoofdact

Wie Koningsdag op een muzikale manier wil afsluiten, is welkom op het Tolsteegplantsoen. Daar organiseert Oranje- en Wijkvereniging Hoogravens Belang namelijk van 19:00u tot 23:00u een groot muzikaal feest, vertelt voorzitter Paul Sturkenboom: ‘’Het avondprogramma wordt afgetrapt door clown Rooie Arie voor de kinderen. Vervolgens treedt de Belgische band De Spikes op, gevolgd door de hoofdact van de avond: Belle Pérez. Uiteindelijk wordt de avond afgesloten door opnieuw De Spikes.’’

Belle Pérez stond 2 decennia geleden met verschillende nummers in de Nederlandse hitlijsten, en deed afgelopen jaar mee aan het populaire tv-programma Beste Zangers. ‘’We hebben 2 jaar op rij een vuurshow gedaan, maar we wilden dit jaar extra knallen na alle coronaperikelen. Daarom hebben we besloten om in plaats van een vuurshow Belle Pérez vast te leggen’’, aldus Sturkenboom, die samen met de andere vrijwilligers rond januari begon aan alle voorbereidingen.

‘Er komt heel wat kijken bij zo’n voorbereiding’

‘’Onder voorbehoud van de coronamaatregelen natuurlijk. Afgelopen december hadden we bijvoorbeeld rondom de Sinterklaasintocht ook alles in kannen en kruiken, en toen werd 2 dagen van tevoren besloten om de intocht af te blazen. Terwijl wij daar wel veel tijd aan besteed hadden.’’ Gelukkig lijkt dat met Koningsdag dit jaar niet te gaan gebeuren.

Sturkenboom werkte naar Koningsdag toe met een groep van ongeveer 10 vrijwilligers. ‘’Er komt heel wat kijken bij zo’n voorbereiding. Je moet zorgen dat er een podiumwagen staat, dat er een hekwerk omheen staat, dat er beveiliging aanwezig is, posters drukken… Ik zou graag meer vrijwilligers erbij willen hebben, want misschien kunnen we dan ook wel weer nieuwe of grotere activiteiten organiseren.’’ Toch is hij trots op het programma voor Koningsdag 2022 in Hoograven. ‘’We hopen in ieder geval dat er een paarhonderd mensen komen. We zitten in feite in het natraject van Koningsdag, en hopen dus dat mensen nadat ze overdag in de stad zijn geweest in de avond nog even naar ons toekomen. Zodat ze hun Koningsdag op een mooie manier kunnen afsluiten.’’

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door het Utrechts Oranje Comité