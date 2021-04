Dit jaar tijdens Koningsdag hebben we extra aandacht voor de bewoners in de zorgcentra en eenzame ouderen in Overvecht en Transwijk.

Oranje Comité ZuidWest en Oranje Comité Overvecht zullen eenzame ouderen en de diverse bewoners in een zorgcentrum in Transwijk en Overvecht in het zonnetje zetten. Met een heus oranje pretpakket, wat lekkernij en een fleurige versiering zullen zij deze dag zeker niet vergeten.

Op 29 april as zullen Koks koken voor Utrecht de bewoners ook nog culinair verrassen.