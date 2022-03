Oxfam Novib opent Equality Hub in bieb Neude

Prikkelende talks, inspirerende films, en je eigen t-shirt customizen: het kan allemaal in de Equality Hub van Oxfam Novib in de Bibliotheek Neude.

In de week van Internationale Vrouwendag (7 t/m 13 maart) staat de Equality Hub in het teken van gendergelijkheid. Projectleider Terri Stolk: ‘In de Equality Hub kun je op een ongedwongen manier kennismaken met gendergelijkheid. Je kunt de hele week binnenlopen voor het doorlopende programma, en er zijn gratis tickets verkrijgbaar voor films, talks, workshops en andere activiteiten.’

Loop even binnen

Er is de hele week genoeg te doen! Zeefdruk een t-shirt met je favoriete actieslogan, daag jezelf uit met onze nieuwstest over gender equality, shop toffe items en laat je inspireren door de verhalen van activisten die zich elke dag inzetten voor gendergelijkheid.

Van movie nights en vogue lessen tot spoken word

Ook voor talks, workshops en filmscreenings kom je naar de Oxfam Novib’s Equality Hub. Elke dag is er een vol programma, zoals het werk van kunstenaar Nanna de Jong en een Spoken Word optreden van Noami Grant onder leiding van violist Hessel Moeselaar.

Ook zijn er movie nights, een voorleesmiddag met Lisa van Winsen en een vogue workshop door Seven Angels Garçon. Voor ieder wat wils, dus kom gewoon langs! Tickets zijn gratis, maar vol = vol. Voor info over openingstijden, het programma en tickets: www.oxfamnovib.nl/equalityhub

Gendergelijkheid

Oxfam Novib staat achter de mensen die opstaan voor gelijkheid. Oxfam Novib strijdt voor een wereld waarin vrouwen de vrijheid hebben om hun eigen toekomst te bepalen. Waarin onbetaald zorgwerk beter verdeeld wordt. En waarin vrouwen evenveel zeggenschap hebben in politieke besluitvorming en klimaatonderhandelingen.