PAQT nu lid van Groeipact Common Ground

Het Utrechtse softwarebedrijf PAQT is sinds kort lid van ‘Groeipact Common Ground’, een samenwerkingsverband tussen diverse vooruitstrevende partijen op het gebied van deze nieuwe manier van software voor de publieke sector.

Als lid van het groeipact is PAQT een van de kartrekkers van Common Ground, dat volgens Common Ground specialist en directeur bij PAQT, Robert Horsmans dé nieuwe standaard voor overheids-IT is.

‘De principes van Common Ground zijn heel eenvoudig’, vertelt Robert. ‘Door verschillende lagen van software los te knippen, worden overheidssystemen een stuk flexibeler. Gegevens worden slechts op één plek bewaard, waardoor de systemen bovendien beter te beveiligen zijn.’

Vooruitstrevend

Het idee van de nieuwe software-ontwikkelmethode is ontstaan vanuit de behoefte van Nederlandse gemeentes en andere (semi-)overheidsinstellingen, om beter samen te werken. Ze bedachten daarop een nieuwe manier van denken, waarbij de systemen van de verschillende organisaties, gegevens makkelijker met elkaar kunnen uitwisselen.

Robert: ‘Dat principe wordt het 5-lagen model van Common Ground genoemd. De bovenste laag bestaat uit de laag die wij als burgers allemaal zien en gebruiken. De onderste laag is de laag waar alle gegevens opgeslagen staan. Daartussenin bevindt zich de techniek die zorgt dat alles samenwerkt. Door deze lagen los te koppelen, maak je het ontwikkelen veel flexibeler.’

Steeds meer aansluiting

Het groeipact, waartoe de Utrechtse softwareontwikkelaar toetrad, bestaat uit partijen die het nieuwe principe volledig omarmen. Hiertoe behoren overheidsinstellingen, ontwikkelaars en andere organisaties die voor hun dienstverlening met overheid of burgers.

‘Common Ground groeit steeds harder’, vertelt Robert, ‘al zien we tegelijk dat veel organisaties nog even de kat uit de boom kijken en de resultaten van anderen afwachten. Als PAQT zien wij het enorme potentieel van deze manier van werken en zetten er daarom vol op in. De eerste Common Ground cases zijn inmiddels opgeleverd en de resultaten van onze partners zijn veelbelovend.’

Meer informatie over Common Ground

Om de voordelen van Common Ground software goed uit te kunnen leggen aan het publiek, ontwikkelde PAQT een complete Common Ground desk met informatie over deze nieuwe vorm van overheidssoftware. Naast basisinformatie, beantwoordt de desk veelgestelde vragen van organisatie die willen starten met Common Ground.

‘We hopen hiermee een bijdrage te leveren aan betere overheidscommunicatie, legt Robert uit. ‘Onze rol als softwareontwikkelaar is wellicht beperkt, maar vanuit onze rol als sofwarespecialist kunnen wij organisaties wel adviseren over de weg die ze moeten bewandelen om deze stap naar voren te zetten.’