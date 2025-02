Performing Bits | SSBU x Innovation:LAB

Technologie wordt steeds belangrijker in het theater. Nieuwe ontwikkelingen zoals AI en XR maken je theaterervaring spannender en unieker, maar roepen ook vragen op: hoeveel technologie hebben we nodig, en wat betekent dit voor de toekomst (van theater)?

Op zaterdag 15 februari onderzoeken we dit thema samen met Innovation:LAB tijdens Performing Bits.

Let op: Programma is in het Engels.

Keynote en moderator | Marijke Hessels

Marijke Hessels brengt dramaturgie samen met interdisciplinaire samenwerking, artistiek onderzoek en de filosofie van technologie. Daarnaast is ze docent op meerdere kunstacademies en schrijft ze voor Theaterkrant. Met haar innovatieve aanpak werpt ze een uniek licht op de ontwikkeling van de podiumkunsten.

Pulse | Innovation:LAB, Nationale Opera & Ballet en &samhoud

In ‘Pulse’ verkennen Innovation:LAB, Nationale Opera & Ballet en &samhoud met choreograaf Peter Leung hoe AI ballet kan verrijken. Een danser in een speciaal pak stuurt via AI real-time visuele en geluidseffecten aan, die emoties versterken en zichtbaar maken. Hiermee benadrukt ‘Pulse’ dat de mens altijd centraal staat in technologie.

Installatie: Attic (G)HOST | Innovation:LAB en Hendrik Walther en Tom van de Wetering

‘ATTIC (G)HOST’ is een jaren ’70 talkshow-performance waarin AI’s dromen, herinneringen en hallucinaties delen. De voorstelling verkent nostalgie en de interactie tussen de AI’s onderling en mogelijk ook met het publiek.

SPOT x KAFKA | Ulrike Quake Company i.s.m. YES!Delft

Sta oog in oog met robot Spot en ontdek een toekomst waarin mens en machine steeds meer samenkomen. Is Spot een oplossing of juist een nieuwe uitdaging? Ulrike Quade Company en YES!Delft combineren theater, poppenspel en technologie om ons te prikkelen en uit te dagen. Dit is geen toekomstvisie. Dit is nu.

VR performance: SANKOFA | First Noble Institute i.s.m Innovation:LAB

‘SANKOFA’ is een virtual reality theaterstuk waarin je met Wanda, Gerald en Steven de geheimen van hun voorouders in de Afrikaanse beschaving Bagadune ontdekt. Een avontuur door tijd en ruimte, dat je inspireert je innerlijke kracht te vinden en hoopvol naar de toekomst te kijken.

De Cuddle King 2000 | SETUP

Zeg vaarwel tegen ongemakkelijke dates met ‘De Cuddle King 2000’! Met behulp van sensoren en algoritmen registreert deze slimme innovatie elke knuffel, zodat je deze standaardsituatie in een date weet te beheersen. Make every cuddle count!

Bekijk het programma op ssbu.nl