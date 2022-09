Pianoleraar (m/v) gezocht voor 1 dag in de week

Northwave is een innovatief Cybersecuritybedrijf in Utrecht. Naast het zinvolle en veeleisende werk, bieden wij Northwavers ontplooiing en ontspanning aan op diverse wijze. Wij geloven dat dit op lange termijn productief is voor werk, gezondheid en welzijn van onze medewerkers.

Voor een van deze manieren zoeken wij een pianoleraar die 16 medewerkers van op ons kantoor wil lesgeven. Wij beschikken over een vleugel op ons hoofdkantoor in Utrecht Papendorp, waar de lessen zullen plaatsvinden. In blokken van 20-25 minuten, op een vaste dag in de week (notk), tussen 8:30 en 17:30 uur, tijdens kantoortijden en ten laste van de werkgever.

Voor deze dag kan 8 uren tarief worden geschreven door de docent.

U bent in staat om mensgericht, positief en opbouwend pianoles te geven aan voornamelijk jongvolwassen beginners en licht gevorderden. Bij voorkeur studeert u aan het Conservatorium in Utrecht, of bent al jaren ervaren in het lesgeven. U bent in staat een zakelijke factuur te sturen voor uw verdiensten (of bereid u in te schrijven als ZZP-er).

Bezoek onze website voor meer informatie over ons bedrijf: www.northwave-security.com. Voor vragen kunt u contact opnemen met [email protected].

Uw korte sollicitatie kunt u richten t.a.v. Steven Dondorp, voorzien van uw CV en uurtarief inclusief BTW, aan hetzelfde mailadres.