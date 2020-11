Pietenpodcast#1- Luister mee naar de verhalen van Podcast Piet

Ben je benieuwd waar de Pieten zich dit jaar allemaal mee bezig houden? Podcast Piet neemt jullie elke woensdag mee in een verhaal over de Pieten en natuurlijk Sinterklaas.

Tijdens het luisteren zijn jullie op visite, in het Pietenpakhuis midden in het hartje van Utrecht. Spannende verhalen waarin levendig wordt verteld hoe het eraan toegaat. Wat doen de Pieten allemaal in dat pakhuis en hoe ziet dat eruit? Podcast Piet beschrijft het allemaal.

Luisterverhalen voor jong en oud. Kortom, voor iedereen die van Sint en zijn Pieten houdt.

Klik hier om de podcast te beluisteren.