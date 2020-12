Pietenpodcast#3- Luister mee naar de verhalen van Podcast Piet

Ben je benieuwd waar de Pieten zich dit jaar allemaal mee bezig houden? Podcast Piet neemt jullie elke woensdag mee in een verhaal over de Pieten en natuurlijk Sinterklaas.

Heb je altijd al eens willen weten waar Ozosnel slaapt? Podcast Piet neemt je in dit verhaal mee naar de stallen van het Pietenpakhuis. Vandaag kan het paard van Sinterklaas niet slapen. Wat is er toch aan de hand? Kan hij wel over de daken op pakjesavond? Misschien heeft een van de pieten wel een oplossing. Ga er maar eens lekker voor zitten!

Luisterverhalen voor jong en oud. Kortom, voor iedereen die van Sint en zijn Pieten houdt.

Klik hier om de podcast te beluisteren.