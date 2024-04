Plant een boom voor Utrechtse natuur

Om de natuur te versterken wil Utrechts Landschap komend jaar ruim tienduizend bomen planten. Dat gaan we in maar liefst 25 van onze natuurgebieden doen. Dat kunnen we niet alleen, want bomen planten en onderhouden is kostbaar. Door een boom te doneren, draagt u bij aan meer en gezonde natuur in de buurt.

Boswachter Maarten den Hartigh legt uit wat we met uw bijdrage gaan doen: ‘We gaan vooral heel veel jonge bomen planten. Dat heet in vaktermen bosplantsoen, het formaat daarvan is ongeveer kniehoogte. We hebben de ervaring dat deze boompjes beter aanslaan, want in zo’n jonge levensfase kunnen ze zich nog goed ontwikkelen. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan het wortelstelsel met de kleine haarwortels. Zo hebben we meer kans op succes.’

Omvormen productiebos

In het Amerongse Bos hebben we exoten weggehaald om inheemse bomen weer de ruimte te geven. Nu willen we soorten aanplanten die grotendeels ontbreken, zoals winterlinde, ratelpopulier en zoete kers. Deze bomen dragen dankzij hun snel verterende blad bij aan een gezonde bodem. Ook in andere voormalige productiebossen gaan we aan de slag met deze omvorming.

Geleidelijke overgangen

Op verschillende plekken gaan we de overgangen van open landschap naar bos meer geleidelijk maken. Bijvoorbeeld op de Plantage Willem III bij Elst: een groot open landschap, omzoomd door bos. Hier maken we gaten in de bosrand en planten struiken als wilde lijsterbes en vuilboom terug. Daarvan profiteren allerlei vogels en insecten, maar ook zeldzame soorten als de levendbarende hagedis. Juist in deze overgangen is de biodiversiteit heel groot.

Bomen op buitenplaatsen

In sommige oude lanen op de buitenplaatsen zijn gaten gevallen. Daar gaan we nieuwe bomen aanplanten, dat noemen we ‘inboeten’. Hierbij kiezen we soms voor andere soorten, die bijvoorbeeld beter bestand zijn tegen klimaatverandering. Ook gaan we op enkele prominente plekken solitaire bomen planten. Dat doen we voor het cultuurhistorische beeld én om de kwaliteit van de natuur te verbeteren. En eentje die eigenlijk buiten de categorie bomen valt, maar wel echt bij de buitenplaatsen hoort: stinzenplanten. Daarvan krijgen verschillende soorten een mooi plekje.

Wil je meer weten over het project Bomenrijkdom? Kijk op de website utrechtslandschap.nl/bomenrijkdom of scan de QR-code.