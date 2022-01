Planten verzorgen in de winter: Steck geeft tips

De winter is het seizoen van veel binnen zitten. Planten in huis zorgen ervoor dat je je meer ontspannen voelt en dragen bij aan een beter binnenklimaat. Maar hoe help je je kamerplanten de winter door? Lees de tips van Steck!

1. Laat ze vooral met rust

De dagen zijn korter en het licht is minder fel overdag. Net als veel dieren gaan daarom ook veel planten in een soort winterrust. Doordat er minder licht is, remt de fotosynthese af. Planten produceren daardoor minder energie om actief te zijn. Het verzorgen van je planten móet in de winter daarom een tandje omlaag.

2. Let op de lichtinval

Doordat de zon lager staat in de winter en het vaak bewolkt of mistig is, krijgen je planten minder licht. Vooral tropische planten houden van licht, dus als ze nu ineens in de schaduw staan of nog erger: in het donker, zet ze wat dichter bij het raam. In de lente moet je ze dan wel weer terugzetten op hun oude plek. Anders verbranden op die plek de bladeren.

Tekst gaat verder na afbeelding

3. Geef minder – en zeker geen koud- water

Planten hebben in de winter echt minder water nodig. Ga over van één keer in de week water geven in de zomer, naar bijvoorbeeld één keer in de twee weken in de winter. Cactussen kun je gerust nóg minder water geven (1 x in de 3 of 4 weken) zij zijn gewend om hun watervoorraad aan te spreken in de winterperiode. De meeste cactussen kun je zelfs de hele winter (nov t/m feb) helemaal droog laten staan.

4. Laat plantenvoeding achterwege

Planten groeien amper in de winter, dus de voeding die je dan geeft blijft onaangeroerd in de grond zitten. Dit geldt zowel voor water als voor plantenvoeding. Je grond blijft te lang te nat en met plantenvoeding doen ze helemaal niets. De wortels van de plant kunnen daardoor beschadigd raken. Dus matig je watergift en geef helemaal géén plantenvoeding.

Tekst gaat verder na afbeelding

5. Zorg voor een goede luchtvochtigheid

Door de verwarming is de lucht in huis in de winter een stuk droger. De ideale luchtvochtigheid voor planten (en mensen!) ligt tussen de 40% en 60%. Dit meet je met een hygrometer. Bij een te lage luchtvochtigheid kun je een luchtbevochtiger plaatsen, of je planten flink besproeien. Veel planten dicht bij elkaar zetten helpt ook.

Wil je meer lezen over de verzorging van je planten in de winter? Lees dan de andere tips op de website van Steck

Grote kamerplanten, grote korting

Voor de aanschaf van nieuwe kamerplanten ben je bij tuincentrum Steck aan het juiste adres. Zij hebben een breed assortiment aan grote kamerplanten, vetplanten, hangplanten en alle accessoires eromheen. Vanaf 16 februari hebben we diverse leuke (kortings)acties met kamerplanten. Kom je gauw een kijkje nemen?

www.steckutrecht.nl

Gageldijk 3, Utrecht