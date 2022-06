Prachtig wonen in New Roots te Utrecht

In Utrecht Leidsche Rijn Centrum komt binnenkort New Roots: een prachtig en duurzaam nieuwbouwproject met een groot diversiteit aan woningtypes en een binnentuin van ruim 1000 m2.

Locatie:

Op een schitterende locatie in Utrecht Leidsche Rijn Centrum ter hoogte van de Laan van Moskou en de Zagrebstraat komt New Roots. Met New Roots creëren we een nieuwe, mooie, duurzame en vitale woonomgeving in Leidsche Rijn. Zowel woongebouw Wilg als Kers in New Roots krijgen een eigen binnentuin met een eigen karakter. Hier creëren we een ontspannen en rustige sfeer, waar groen en ontmoeten centraal staan.

Gebouw Wilg & Kers:

Binnen New Roots is een grote diversiteit aan woningtypen ontworpen om zo een breed publiek aan te spreken. Zo ontstaat er namelijk een nieuwe diverse buurt. New Roots bestaat uit twee woongebouwen en fases, namelijk Wilg (fase 1) en Kers (fase 2), waarin in totaal 207 koopwoningen zullen worden gerealiseerd. Fase 1 – Wilg bestaat uit 115 koopwoningen en Fase 2 – Kers bestaat uit 92 koopwoningen.

Fase 1, gebouw Wilg is weer opgesplitst in twee sub fases:

Fase 1a: 80 Betaalbare koopwoningen (Studio’s, Appartementen en Bovenwoningen);

Fase 1b: 35 Vrije Sector Koopwoningen (Benedenwoningen, Herenhuizen en een Poortwoning).

Tekst loopt door onder de afbeelding

Binnentuin Wilg

Ruim 1000 m2 is de gezamenlijke binnentuin van Wilg in New Roots. Deze enorme binnentuin bevindt zich niet op bijvoorbeeld een dak van een parkeergarage, maar juist in de volle grond, waardoor de bomen en planten volop kunnen groeien! Deze binnentuin zal onder andere een enorme bijdrage leveren aan de biodiversiteit in het gebied. Tevens is het ook nog eens een heerlijke ontmoetingsplek en een heus paradijs voor kinderen. De binnentuin is namelijk afsluitbaar, dus kinderen kunnen hier heerlijk maar vooral veilig spelen. De binnentuin is dus alleen toegankelijk voor de bewoners van blok Wilg!

Duurzaamheid

Alle woningen in New Roots worden uitgerust met een balansventilatie inclusief WTW. De energievoorziening van warmte en koude in de vloeren wordt verzorgd door een collectieve WKO aangesloten op het stadswarmtenet van Eneco, er komt dus geen gas meer aan te pas in New Roots! Aanvullend zorgen zonnepanelen voor nog duurzamere woningen in New Roots.

Inschrijving start PreSale:

Vooruitlopend op de start van de verkoop in September 2022, start op vrijdag 1 juli 2022 de inschrijving voor de PreSale van de 80 Betaalbare koopwoningen in fase 1a. De PreSale van de 35 Vrije sector koopwoningen zal naar verwachting iets later in juli van start gaan.

Interesse:

Kijk op de website: New Roots – VORM voor meer informatie en schrijf je in.