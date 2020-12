Prachtige pakketjes voor onder de boom – Bij Mooi Lingerie vind je het zeker

Mooi Lingerie in de Vinkenburgstraat is een soort snoepwinkel waar je bijna niet langs kunt lopen zonder even naar binnen te gaan. En dat moet ook als je iets wilt kopen, want een online shop heeft de winkel niet. “En dat blijft zo, ook in deze tijd.” Eigenaresse Mary heeft een duidelijk concept. En dat werkt. Al dertien jaar runt zij samen met haar partner Erik de lingeriespeciaalzaak met veel liefde en plezier. “Lingerie is echt een vak.”

Een prachtig setje onder de boom, van je geliefde of gewoon van jezelf. Een ideaal cadeau, maar wel één die je met zorg moet kopen. En dat is precies waar Mary voor staat. “Lingerie koop je niet online. Echt niet. Het is zoveel gecompliceerder dan men denkt. Schoenen moeten ook goed zitten, anders koop je ze niet, dat geldt ook voor een BH.”

Met een bak aan ervaring en een grote liefde voor persoonlijke service vertelt Mary over de winkel. “We zijn een multibrand shop, dus we kunnen onze klanten goed bedienen. Als je maar één merk voert, heb je te maken met een bepaalde pasvorm, en die past niet bij iedereen. Het is heel fijn om zelfstandig te zijn en te weten te komen wat je klant zoekt. Wat vindt ze mooi? Waar gaat ze het voor gebruiken? Wat heeft ze nodig? Een setje voor een leuke date is anders dan een BH voor iemand die in de zorg werkt en veel moet bukken. Heel logisch, maar toch hebben Nederlandse vrouwen de neiging vooral te willen dat eenzelfde BH bij elke gelegenheid past en onder alle kleding gedragen kan worden. Onzin als je het mij vraagt. Je rode pumps passen ook niet onder elke outfit.”

Meten is weten

Mary benadrukt dat het belangrijk is dat je goed geadviseerd wordt bij het kopen van lingerie. “Ook al sta je bij ons in het systeem en kennen we je maat en pasvorm. Een (vrouwen)lichaam verandert echt heel regelmatig. Precies daarom geloven we niet in het online kopen van lingerie, en bestel ik zelfs liever niets voor een al bekende klant die een jaar geleden voor het laatst is opgemeten. Ook al is haar lichaam niet verandert, een BH is handwerk, en zelfs in een fabriek wordt wel eens een steekje verkeerd gezet.”

Duurzame koop

Handwerk en grenzeloze service; daar mag een prijskaartje aan hangen. Volgens Mary nog wel eens een misconceptie over Mooi Lingerie. “Natuurlijk hebben we prijzige lingerie. We zitten in het midden-, hoog segment. Maar we hebben verschillende prijscategorieën. En we geloven gewoon echt in het belang van goed zittende lingerie. Probeer eens een ècht goede BH die je bij ons in de sale koopt, en kijk hoe dat bevalt. Dan zul je merken dat het het waard is en als je twee keer per jaar een nieuwe koopt, breid je gewoon langzaam je collectie uit. Zorg dat je je BH na maximaal twee keer dragen wast, dan blijft hij zo goed mogelijk in model.”

En als het persoonlijk aanmeten zo belangrijk is, hoe zorgen we dan dat we zo’n mooi setje onder de boom krijgen? “Laat bij ons je maat bepalen en je registeren zodat wij je partner kunnen vertellen welke maat en pasvorm je hebt. Of je vraagt natuurlijk gewoon een kadobon of fashioncheque.”

www.mooi-lingerie.nl