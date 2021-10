Première Halloween Kills bijwonen?

Aanstaande dinsdag 12 oktober gaat de film Halloween Kills officieel in première in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht. Het is een echt rode loper event waar ook influencers voor zijn uitgenodigd. Bijzonder hieraan is dat er een beperkt aantal tickets te koop zijn. Heb je altijd al een echte BN’er willen voelen? En ben je gek op spannende films? Dan is dit het event voor jou!

Deze avond zie je niet alleen als allereerste in Nederland de spannende nieuwe film Halloween Kills (reguliere release is 14 oktober), maar geniet je van een compleet aangeklede avond uit. Trek je meest scary outfit uit de kast, ga tussen de influencers over de rode loper en vereeuwig jezelf bij de photo booth. Natuurlijk krijg je ook een hapje en drankje voor tijdens de film en ga je met een goodiepakket naar huis.

Waar gaat de film over?

De Halloween-nacht waarin Michael Myers terugkeerde is nog niet voorbij. Halloween Kills begint enkele minuten nadat Laurie Strode (Curtis), haar dochter Karen (Judy Greer) en haar kleindochter Allyson (Andi Matichak) het gemaskerde monster Michael Myers brandend in een kooi in Laurie’s kelder hebben achtergelaten. Laurie wordt met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis afgevoerd. Ze denkt eindelijk afgerekend te hebben met de gemaskerde seriemoordenaar die haar al haar leven lang achtervolgt. Maar zodra Michael zich weet te bevrijden uit de val die Laurie voor hem gezet had, zet hij zijn rituele bloedbad voort. Terwijl Laurie tegen de pijn vecht en zichzelf voorbereidt om zich opnieuw tegen deze moordlustige maniak te verdedigen, spoort ze heel Haddonfield aan om het tegen dit onstuitbare monster op te nemen. De drie Strode-dames voegen zich bij een groep overlevenden van Michaels eerste moordpartij, die besloten hebben het heft in eigen handen te nemen. Samen gaan zij proberen om voor eens en altijd met Michael af te rekenen. Vannacht sterft het kwaad.

Datum: 12 oktober 2021

Inloop: 19.15 uur

Start zaalprogramma: 20.00 uur

Locatie: Kinepolis Jaarbeurs Utrecht

Ticketprijs: € 12,50

Dresscode: Halloween

Link kaartverkoop: https://kinepolis.nl/films/halloween-kills

Kijkwijzer: 16+