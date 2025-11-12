Prints van schilderij over Utrecht van Iris Frederix nu te koop in de DUIC shop

In aanloop naar de viering van Sint Maarten op 11 november heeft DUIC een serie van drie artikelen over de Utrechtse kunstenaar Iris Frederix gepubliceerd. Frederix, onder meer bekend van het tv-programma Project Rembrandt, vertelt openhartig over haar leven, kunst, dromen én haar speciale band met Utrecht. De reeks eindigde met een verrassende onthulling in het teken van Sint Maarten: een schilderij, geïnspireerd door Utrecht. Prints van dit schilderij zijn nu in beperkte oplage te koop in de DUIC shop.

Voor haar schilderij over Sint-Maarten liet Iris Frederix zich inspireren door verschillende locaties in Utrecht. Plekken met geschiedenis en een persoonlijk gevoel, maar ook plekken van kunst met een verhaal. “Het verhaal van Sint-Maarten gaat over delen”, zegt ze. “En dat zie ik terug in Utrecht, een stad die haar verhalen deelt met iedereen die erdoorheen wandelt.”

Onder meer de Domtoren, de Theepot, de plastic walvis, nijntje, De Inktpot en de inmiddels verdwenen muurschildering van Joop Zoetemelk en Jan Janssen zijn terug te zien in het schilderij. “De Domtoren is zó kenmerkend, het is hét symbool van Utrecht”, vertelt Iris. Op de Domkerk ziet ze afbeeldingen van Sint-Maarten zelf: “Dat hij zijn mantel deelde met een bedelaar, dat gebaar van mededogen vind ik heel mooi. Het idee dat we om elkaar geven, dat we delen en dat we er voor elkaar zijn. Dat element zit zeker in mijn schilderij.”

Engel

Het schilderij ‘Amor Fati – The City of Utrecht’ is verkrijgbaar in de DUIC shop. Het werk toont naast de bovengenoemde iconen een engel met elementen van Sint-Maarten, de beschermheilige van Utrecht. Amor fati betekent ‘liefde voor het lot’ en staat voor het omarmen van alles wat het leven brengt.

Er zijn slechts twee gelimiteerde oplages beschikbaar. Elke print is persoonlijk gesigneerd door Iris Frederix.