Proef en beleef Utrecht op de fiets tijdens de Utrechtse Etapas!

Dat fietsen gezond is, hoeven we jou natuurlijk niet te vertellen. Fietsen is niet alleen een gezonde bezigheid, het is ook de ideale manier om de omgeving te ontdekken. Tijdens de Utrechtse Etapas op 24 september fiets je niet alleen een mooie route, maar proef je ook allerlei “tapas” uit diverse keukens. Een gouden combinatie wat ons betreft!

Beleef Utrecht

Je kunt die zaterdag kiezen voor een route van 35 kilometer of 60 kilometer. De routes zijn volledig uitgezet met pijlborden. Zo hoef je niet te klungelen met fietsknooppunten en heb je ook je telefoon niet nodig. Met het uitzetten van de routes is er rekening mee gehouden dat je geen vervelende hekjes of smalle doorgangen tegenkomt. Dit maakt het evenement uitermate geschikt voor mensen met een handbike, ligfiets of tandem.

Proef Utrecht

Tijdens de tocht verzorgen diverse (hobby)koks uit de regio hapjes voor onderweg. Zo krijg je wraps met hummus van de Zorgzusters uit Overvecht, staan er bij de Noordertuin lokale groentes op het menu en bij de finish wordt je ontvangen met vers gemaakte Harira van chef-kok Ahmed.

Schrijf je in!

Ga jij hier spontaan van watertanden? Ga dan naar de website www.utrechtse-etapas.nl om je in te schrijven voor één van de routes. We gaan er een fantastische dag van maken op zaterdag 24 september en je ontvangt ook nog eens een mooie medaille als aandenken!