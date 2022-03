Profiteren van de stijgende huizenprijzen zonder te verhuizen? Dat kan!

Vorige week was ik met een kennis aan het kletsen. We hadden het over de stijgende huizenprijzen. Maar als je niet wil verhuizen je er eigenlijk niets aan hebt. Ik heb haar uitgelegd dat je zeker kunt profiteren. Ook als je blijft wonen in jouw huidige woning. Soms al na 1 jaar of net wat langer. Ik besefte mij ineens dat veel mensen dit niet weten. Juist nu alles duurder wordt is het lekker als je ergens op kunt bezuinigen.

De huizenprijzen zijn in Utrecht het afgelopen jaar met ca. 22% gestegen. De inflatie is op dit moment 6,2%, ook behoorlijk. En de energieprijzen stijgen… Je zit goed waar je zit, maar toch kriebelt het. Want je maakt nu geen gebruik van de relatief lage rente en de enorme overwaarde op jouw huis. Maar dat kan dus wel!

Renteopslag

Op Instagram hebben we een poll geplaatst. De vraag was of mensen wisten wat renteopslag was. Ongeveer 60% wist het niet, terwijl juist de renteopslag iets is wat er makkelijk vanaf kan. De meeste mensen met een hypotheek hebben er wel eens van gehoord. Maar wat is de renteopslag ook alweer? Bij het uitgeven van een hypotheek loopt de hypotheekvertrekker de kans dat hij zijn geld niet terugkrijgt. De hypotheekverstrekker wil zijn risico zo klein mogelijk maken en de kans dat hij al het uitgeleende geld terugziet zo groot mogelijk maken. Dat doen ze door gebruik te maken van een renteopslag. De renteopslag is een opslag op de standaard rente en heeft te maken met de verhouding tussen de waarde van de woning en de hypotheek.

Heb jij je hypotheek iedere maand een beetje afgelost en is jouw woning flink meer waard geworden? Dan kan het maar zo zijn dat je onder 67,5% grens zit. Dat betekent in veel gevallen dat jouw rente zonder boete of oversluiten verlaagd kan worden met 0.5%. Dit is serieus geld en kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar. Zelfs wanneer jouw hypotheek 90% van de marktwaarde beslaat, kun je al aanspraak maken op rentekortingen.

Tekst gaat verder na afbeelding

Stijgende huizenprijzen

De stijgende huizenprijzen zorgen ervoor dat de waarde van de woning ten opzichte van het hypotheekbedrag gunstiger uitkomt. De bank beloont het verlagen van het risico door de renteopslag te verlagen of te laten vervallen. Dit doen ze natuurlijk niet zomaar. Je moet kunnen aantonen dat de verhouding van de waarde van de woning ten opzichte van de hypotheek die op het pand rust, verbeterd is. Dat doe je middels een taxatierapport. Op deze manier profiteer je toch van de stijgende huizenprijzen zonder dat je hoeft te verhuizen.

Rekenvoorbeeld:

In 2016 kocht je een leuke eengezinswoning in de Daalsebuurt voor € 275.000,–. Je sloot hier een hypotheek op af van € 275.000,–. Inmiddels is deze leuke tussenwoning van 65 m2 niet meer € 275.000,– waard, maar € 425.000,–. Dit is een enorm verschil in waarde, maar liefst honderdvijftigduizend euro! Om de verhouding te berekenen tussen de hypotheek en de marktwaarde van jouw woning, deel je het hypotheekbedrag door de woningwaarde. Deze uitkomst doe je keer 100%.

275000/425000*100%=64,71%

De hypotheek is dus van 100% naar 64,71% van de marktwaarde gegaan.

Stijgende hypotheekrente

De hypotheekrente stijgt behoorlijk. Vanaf oktober tot nu in februari zijn de rentes bijna verdubbeld. Veel mensen worden hier een beetje zenuwachtig van. Wil jij nog profiteren van de relatief lage rente? Dan kan het slim zijn om jouw hypotheek over te sluiten. Ook het opnemen van een deel van de overwaarde kan interessant zijn, omdat je nu nog tegen relatief lage rente jouw woningwaarde liquide kunt maken. Het is altijd slim om dit soort zaken met een goede onafhankelijke financieel adviseur te bespreken. Die kan kijken of wat voor jou interessant is.

Tekst gaat verder na afbeelding

Verbouwen & verduurzamen

Wil jij niet verhuizen, maar groei je toch een beetje uit jouw woning? Dan kan verbouwen een goed idee zijn. Ook om jouw hypotheek te verhogen voor het verbouwen van jouw huis heb je er een taxatierapport nodig. In dit rapport onderbouwt de taxateur de waarde in de huidige staat en stelt de taxateur de waarde vast na verbouwing. Wil jij weten welke verbouwingen je puur voor jezelf doet en welke verbouwingen zorgen voor een grote meerwaarde op jouw woning? Wij hebben een taxateur bij ons op kantoor én een interieurstylist. Zo kan er een optimaal verbouwingsplan gemaakt worden, waarbij je alles uit jouw woning haalt en waarde kunt toevoegen. Win-win. Voor inspiratie kun je onze styliste volgen op Instagram.

Met de snel stijgende energieprijzen kan het ook heel aantrekkelijk zijn om jouw huis te verduurzamen. Heb je dat geld niet op de bank of in een oude sok? Ook dan kun je gebruik maken van de stijgende huizenprijzen, want door de overwaarde op jouw woning is jouw financieringscapaciteit vergroot.

Wil jij een taxatie laten uitvoeren? Of wil jij sparren of het interessant is om een taxatie uit te laten voeren? Neem dan contact met ons op! Wil jij alvast een korte waardecheck binnen 1 minuut? Ook dat kan. Vraag hier de waardecheck aan.