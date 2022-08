Queer cultureel aanbod voor iedere Utrechter

Utrecht is Queer? Ja zeker. Van 19 t/m 28 augustus kun je in verschillende wijken in heel Utrecht genieten van films, literatuur, theater, workshops en muziek. Queer Film Festival Utrecht, Savannah Bay en Villa Concordia hebben een bomvol cultureel programma samengesteld. Voor iedere Utrechter en Utrechtenaar zit er wel wat tussen.

Queer Film Festival Utrecht: dit wil je niet missen

Tijdens de vierde editie van het Queer Film Festival Utrecht zijn er meer dan dertig films te zien op meer dan 15 locaties. Je kan kiezen uit shorts, documentaires, premières en cult klassiekers. Ook is er een randprogramma waarbij ontmoeting, discussie en gesprek centraal staan.

Ben je benieuwd welke films en activiteiten je zeker niet mag missen? Hier een aantal tips.

Shorts: van animatie tot horror

Het QFFU programma bevat dit jaar veel short films. In de bibliotheek Neude kun je kijken naar een speciale Kaboom avond over queer animatie met gasten en vertoningen. Bij de Nijverheid is het griezelen geblazen met queer horror shorts met op het cultuurterras passende performances. Of ga naar het Wilde Westen met een programma van Cinekid over opgroeien, verschillen, erbij horen en jezelf zijn.

Bijzondere buitenvertoningen

Je kunt met dit mooie weer ook naar buiten om films te kijken, bijvoorbeeld de Oscar winnende film Una Mujer Fantastica in de tuin van het Centraal Museum of klim naar de rooftop van Pathé Leidsche Rijn om de cult classic Jennifer’s body te gaan kijken. Ook het Centraal Station bij Bar Beton is het decor voor een film: met koptelefoons op kan je de film Pride kijken op zitzakken en bankjes.

Pareltjes

De internationaal geprezen documentaire Framing Agnes wordt twee keer getoond in het Hoogt inclusief een nagesprek met gasten. De film gaat over een jonge trans vrouw en toegang tot zorg. Ontroerend en een must see is de coming-of- age film Petit Maman (van de maker van de hitfilm Portrait de la jeune fille en feu), waarin de grenzen tussen heden en verleden vervagen.

Het hele QFFU programma, meer info en tickets vind je op deze website > https://qffu.nl/programma-2022/

Vier Utrecht 900 jaar met Queer Villa Utrecht

In het kader van Utrecht 900 jaar is er binnen en buiten op het terrein van Villa Concordia in de wijk Ondiep een programma vol met literatuur, theater, workshops, films en muziek. Sommige programma onderdelen zijn gratis te bezoeken.

Marischka Verbeek, Savannah Bay: ‘Queer Villa Utrecht is een toegankelijk cultureel podium vol queerness voor talentvolle baanbrekende makers uit Utrecht. Ik ben bijzonder trots op de vijfde editie van Queering the City of Literature. Op deze avond hebben wij drie enorm getalenteerde auteurs op het programma staan, namelijk Alara Adilow, Steff Geelen en Nicole Römer. Zij dragen hun tekst voor over queer zijn in de stad. Daarna trekken wij met de auteurs Ondiep in, waarbij zij fragmenten van hun verhaal verspreiden door de wijk. Niemand minder dan Nanoah Struik presenteert de avond.’

Literatuur, spoken word, theater en film

Naast literatuur is er ook een uitgebreid theater- en muziekprogramma met onder andere een optreden van cabaretiere Soula Notos en de voorstelling Onder water is het stil van Reno van Rijsewijk. Ook zijn er verschillende workshops, variërend van Drag Make Up, Whacking en een gesprek over mannelijkheid door Boys won’t be boys.

De filmprogrammering is divers. Zo is er een filmmatinee voor jongeren (Girls Girls Girls) en een documentaire avond (Dutch Docs) met shorts van jonge Nederlandse makers. De meeste films zijn binnen te bekijken, maar op zaterdagavond is de film Homebody te zien op een openluchtbioscoop naast de Villa.

Kom langs, drink een biertje, dans mee op de Silent disco van PANN of luister naar verschillende jonge performers (zang en spoken word) op de Queer Talent Stage. Op zondag sluit Queer Villa af met een Barbequeer (bring your own food bbq) en is de bekendmaking van de winnaar van de 10 Minute challenge, een shortfilm competitie voor jonge makers.

Het hele Queer Villa programma, meer info en tickets vind je op deze website >> https://qffu.nl/queer-villa-utrecht/programma-queer-villa/

