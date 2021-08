Queer Film Festival Utrecht van start

Van 20 tot en met 29 augustus kun je in Utrecht naar de derde editie van het Queer Film Festival Utrecht. In totaal zijn er meer dan dertig films

(shorts, documentaires, premières en klassiekers)te zien van over de hele wereld. Ook is er een randprogramma waarbij ontmoeting, discussie en gesprek centraal staan.

Ben je benieuwd welke films en activiteiten je zeker niet mag missen? Hier een aantal tips.

XXX in het museum

In het Centraal Museum een avondvullend programma rondom de verbeelding van seksualiteit in films en kunst, onder de naam ‘XXX’ in het museum. Boek een bijzondere rondleiding door het Centraal Museum, neem deel aan een open gesprek over seksualiteit en de relevantie van ethische pornografie of kijk buiten in de tuin naar twee films vol seksuele spanning ( Eden en Theo & Hugo ).

McQueen

Interesse in mode? Dan ken je vast de mode-ontwerper Alexander McQueen. In samenwerking met Hoogt on Tour wordt bij de Nijverheid een documentaire over zijn leven vertoond. Op het cultuurterras van de Nijverheid is er, als opwarmer voor de film, een gesprek over de betekenis en nalatenschap van het Britse mode-icoon. Te gast zijn alumni Tjerre Lucas en docent Sanne Karssenberg van HKU Fashion Design.

Queer Movie Night

In het Louis Hartlooper Complex zijn vier verschillende films te zien, onder andere de Zwitserse film Das Mädchen und die Spinne. Deze Zwitserse film is een aanrader, omdat het zich bijna uitsluitend binnenshuis afspeelt en gaat over de (on)kunde van mensen om met elkaar te communiceren. De film wordt ingeleid door de Utrechtse filmmakers Dylan en Lazlo Tonk, net als de makers van tweelingbroers.

Een ander film deze avond is Valentina. Een prijswinnende film over een trans meisje, maar niet iedereen accepteert dat. Gelukkig laat ze zich niet zomaar uit het veld staan en krijgt ze vrienden die haar onvoorwaardelijk steunen, evenals haar moeder.

Bijzondere premières in Pathé

Nadia Leijdesdorff, programmeur QFFU: ‘Ik ben erg blij dat we Pariah kunnen draaien, een bijzondere en heerlijke coming out/coming of age-film over een queer meisje van kleur in Brooklyn. Dit is een film die nog niet eerder in Nederland is uitgekomen, en gooide hoge ogen op internationale festivals. Ook raad ik Cicada aan. Na een aantal mislukte dates met vrouwen, stort de biseksuele Ben zich volledig op mannelijk gezelschap. Hij vliegt van het ene afspraakje naar het andere, tot hij Sam ontmoet. Cicada heeft de jury en de audience award gewonnen op de Roze Filmdagen.’’