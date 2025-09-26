Rabobank Utrecht nieuwe partner NFF

Van 26 september tot en met 3 oktober rolt het Nederlands Film Festival (NFF) voor de 45e keer de rode loper uit in Utrecht. Dit jaar is Rabobank Utrecht voor het eerst partner van het festival.

‘Eigenlijk zoekt het NFF altijd nieuwe partners’, vertelt Marjolijn Bronkhuyzen, zakelijk directeur van het NFF. ‘Toen bekend werd dat we geen subsidie meer krijgen van de gemeente Utrecht, werd het extra belangrijk. We zijn dus heel blij met de steun vanuit Rabobank Utrecht. Niet alleen vanwege het geld, maar ook door het vertrouwen dat ze ons geven.’

Twee jaar vooruit

Rabobank Utrecht en het NFF werken in elk geval twee jaar samen. ‘Dat biedt ruimte om samen verder te kunnen bouwen. Het eerste jaar is vaak aftasten. Het jaar daarna weet je wat je aan elkaar hebt. We investeren graag in langdurige relaties, dus hopelijk gaan we daarna gewoon samen verder.’

Dezelfde missie

Aan de wederzijdse klik ligt het in elk geval niet. Want vanaf de allereerste ontmoeting is het contact goed. ‘Echt zoals je hoopt dat het gaat. Ik trof Rabobank Utrecht-directeur Hans Benard op een netwerkborrel en binnen een paar weken zaten we aan de koffie.’

Al snel bleek dat beide partijen genoeg haakjes konden vinden voor een samenwerking. ‘We willen allebei cultuur toegankelijk maken voor een breed publiek’, zegt Marjolijn. ‘Ook delen we waarden als talentontwikkeling en inclusie.’

Ook Hans Benard ziet veel raakvlakken tussen Rabobank en het NFF. ‘Rabobank wil bijdragen aan een leefbare stad, waarin cultuur een verbindende rol speelt. Het NFF is een icoon in Utrecht en van grote betekenis voor zowel de stad als de Nederlandse filmsector. Dat steunen we graag.’

Blauwe loper

Rabobank Utrecht en het NFF willen vooral meer jongeren bereiken en activeren. Hans: ‘We rollen op zaterdag 27 september de blauwe loper uit tijdens de NFF Studentencompetitie. Daar delen we gadgets uit aan mensen die antwoorden op de scherpe vragen van een host. Ook hebben we een leuke winactie voor onze lokale klanten met een StudentenPakket.’

Iedereen is welkom

Marjolijn hoopt dat de jonge doelgroep dit jaar het festival massaal weet te vinden. ‘Voel je welkom om langs te komen. Ga naar de film of kom de sfeer proeven bij het festivalhart in de Stadsschouwburg. Het wordt weer een feestje dit jaar.’

Het Nederlands Film Festival begint op vrijdag 26 september en duurt tot en met vrijdag 3 oktober. Benieuwd wat er allemaal te zien en te doen is? Kijk vooral even op filmfestival.nl.