Recordjaar voor UniPartners Utrecht 

Maak kennis met ‘’UniPartners Utrecht’’, de snelst groeiende non-profit studentenorganisatie van de Domstad! We zijn een bestuur van acht studenten en talloze studentconsultants zijn elk jaar bij ons in dienst. Als beginnende professionals bieden we leerzame bijbanen aan studenten en bezorgen we bedrijven een academisch en op maat gemaakt advies.

Bedrijven hechten steeds meer waarde aan de input van studenten, en dat merken wij. We kunnen dan ook met gepaste trots aankondigen dat UniPartners Utrecht dit jaar een recordjaar heeft behaald! Sinds onze oprichting in 1987 hebben we nog nooit zoveel studenten aan een baan geholpen.

Wat doen we nou precies? We komen elke week in contact met bedrijven uit allerlei branches en van verschillende groottes, van klein tot multinational. Met deze bedrijven kijken we naar hun uitdagingen en verbeterpunten en bespreken we welke studenten hier het beste bij passen, om het bedrijf te adviseren. Vervolgens zetten we ons brede netwerk in om gericht naar een passende student te zoeken. Omdat we gelieerd zijn aan de Universiteit Utrecht en er zelf studeren gaat dit altijd goed.

De onderwerpen waar een student over adviseert zijn slechts beperkt tot de universitaire studies die in Utrecht aanwezig zijn. Onze studentconsultants adviseren over social media, kunstmatige intelligentie, procesoptimalisatie en nog veel meer. De duur van een adviesproject loopt ook uiteen, alles is mogelijk. Gedurende het project loopt een studentconsultant vaak rond op het kantoor van het bedrijf. We merken dat beide partijen dit als zeer prettig en nuttig ervaren. Aan het einde van een project vragen we altijd van zowel bedrijf als studentconsultant hoe ze de samenwerking hebben ervaren, zodat we ook zelf continu kunnen verbeteren. Bedrijven beoordelen ons gemiddeld met een 8,4 en studenten beoordelen ons gemiddeld met een 8,7.

Hebt u een bedrijf en zoekt u ook betaalbaar academisch advies? Of bent u een eind-bachelor of master-student en zoekt u een leuke en leerzame bijbaan? U kunt ons altijd bereiken via onze website of op ons kantoor aan het Princetonplein. De koffie staat klaar!