Reis door de Final Frontier in VR

Slachtstraat Filmtheater presenteert het meeslepende nieuwe Virtual Reality-programma ‘Final Frontier’.

Op ontdekking door het heelal

Laat je koffer maar thuis want voor deze reis heb je alleen een VR-bril nodig. Bestemming?

De ruimte! Het Virtual Reality-programma FINAL FRONTIER van Slachtstraat Filmtheater laat je de aarde ontstijgen. Channel je innerlijke astronaut en ontdek het uitgestrekte en ongrijpbare heelal via een meeslepende VR-ervaring in de bioscoopzaal of als interactieve installatie. Met een VR-bril op schiet je vanuit een bioscoopstoel dwars door het hemelgewelf naar het onbekende. Zo stap je aan boord van een ruimteschip voor een kosmische opdracht, herbeleef je de historische Apollo 17-missie van dichtbij en speel je zelf de hoofdrol in een fake maanlanding.

Zes maanden lang baanbrekend VR-werk

‘Final Frontier is het tweede van drie verschillende programma’s die maar liefst zes maanden te beleven zijn in Slachtstraat Filmtheater. Het project is een samenwerking met Nu:Reality, het eerste Virtual Reality-platform van Nederland dat zich inzet voor een laagdrempelige kennismaking met deze baanbrekende techniek. Het eerste programma ‘Naturally Immersive’ zorgde al voor uitverkochte zalen en enthousiaste reacties bij het publiek. Ook de Nederlandse pers ontving het werk met lovende reacties. Zin om zelf op ontdekking te gaan? ‘Final Frontier’ is nog tot en met 17 juli te beleven. Ga naar www.slachtstraat.nl voor tickets en meer informatie.