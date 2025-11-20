René en Klassie voelen zich tevredener dan ooit langs de Jutfaseweg: “We wonen aan de boulevard”.

René Kil woont sinds 1973 met zijn vrouw Klassie aan de Jutfaseweg in Utrecht, direct naast de voormalige W.G. van de Hulstschool, nu De Wereldwijzer. Hij is er zijn hele leven mee verbonden geweest: eerst als kleuter, als lagere school leerling en later als directeur en nu nog steeds als vrijwilliger. Samen zagen ze de straat veranderen. “We horen eigenlijk vooral positieve reacties. Ik ben blij dat ik hier nog met de auto kan komen en vind het prettig dat er langzamer gereden wordt.”

Als kind vond René de Jutfaseweg al een lastige route. “Het was druk en gevaarlijk, vooral door alle bussen. Als ik naar de kweekschool fietste, moest ik soms mijn adem inhouden vanwege de dieselwalmen. Wat dat betreft is het fantastisch dat er nu veel meer elektrische bussen door de stad rijden.”

Eind jaren 90 kwamen de eerste fietspaden en inmiddels is de Jutfaseweg een echte fietsstraat geworden waar de auto te gast is. “Het gaat om vertragen en de fiets voorrang geven. Wij zijn het eens met het beleid van de gemeente: de auto levert snelheid in. Natuurlijk moet iedereen rekening met elkaar houden, van kinderfiets tot maaltijdbezorger. Verkeer is ook samenwerken. Alles bij elkaar vinden wij het een goede voortuitgang.”

“De verlangzaming van het verkeer is een prettige ontwikkeling”

Meer ruimte voor groen

De stoep is breder geworden en daardoor was er ineens plek voor een tuintje voor de deur. “We zeggen hier voor de grap: we wonen aan de boulevard,” lacht René. “Dat beetje groen maakt de straat gezelliger. En het is fijn dat we een stukje zelf mogen onderhouden. In het begin mocht dat niet; alles moest er hetzelfde uitzien. Nu kunnen we het zelf vormgeven en daardoor voelt het echt als ónze plek. Het tuintje groeit beetje bij beetje. Soms brengt een buurman iets mee, soms vinden we iets leuks op de plantenmarkt. Het is een stukje natuur midden in de stad, samen gemaakt en samen verzorgd.”

Een duurzame stad

