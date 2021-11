Reserveer nu je kerstdiner bij Florent

Te vroeg om nu al je kerstplannen te maken? Niet voor Florent-le bistro. Hun kerstarrangement staat al online op de website.

Zowel eerste als tweede kerstdag is Florent geopend. Tussen 18:00-19:00 word je ontvangen met een glas cava en een amuse om vervolgens een verrassend kerstdiner met onder andere kreeft, hertenfilet, stamppot en een lopend taartje…. voort te zetten. Bekijk het gehele kerstmenu en maak alvast een reservering, zodat u zeker bent van een heerlijk kerstdiner.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Naast het kerstmenu is het ook leuk om te weten dat de nieuwe kaart van Florent deze week in gaat. De Florent specialiteiten (zoals de brioche eendenlever, tournedos rossini en de côte de boeuf) zullen in het menu blijven.

Truffel is de signatuur van chef Robert Mc Adoo. “Elk seizoen heeft zijn eigen truffel en zo hebben wij elk seizoen weer een passend nieuw truffelgerecht”. Zowel in het kerstmenu als de nieuwe kaart komt dit ingrediënt terug.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Je kunt doordeweeks zo aanschuiven voor een enkele gang of als je iets te vieren hebt, een avond tafelen met een 6 gangen diner. De kaart heeft genoeg keus voor vis en vleesliefhebbers maar ook de vegetariër kan uitgebreid genieten van een 4,-5 of 6 gangen menu.

Middenin Utrecht lekker toegankelijk. Hoogwaardige gerechten met een klassiek Frans karakter, een internationale twist met Utrechtse streekproducten.

Florent – le bistro

Visschersplein 75

3511 LX UTRECHT

030-233 3008